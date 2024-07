A to by v tom byl čert, aby vám toto zklidnění neprodloužilo život. Když budete mít velké štěstí, třeba vám Nick s partnerkou Inou předvedou i úchvatný zásnubní tanec.

close info Zdroj: Deník/Lenka Pospíšilová zoom_in Jeřábi v Zoo Tábor jsou oblíbení nejen u dospělých, ale fascinují i malé děti.

V Japonsku, kde jeřába mandžuského nazývají tančó, je dokonce národním symbolem a je chráněn zvláštním zákonem jako národní kulturní bohatství. Je vyobrazen na tisícijenové bankovce. V taoismu jsou symbolem dlouhověkosti a nesmrtelnosti. Jsou také symbolem věrnosti a šťastného stáří. Jeřáb se v legendách často proměňuje v krásnou ženu. Podle legend se dožívají tisíce let, po dvou tisíci letech pak podle pověstí vymění bílé peří za černé. Ve skutečnosti se jeřábi ve volné přírodě dožívají zhruba třiceti let, v zajetí až 65 let.

Jeřábi mandžuští jsou druhým největším druhem jeřábů. Ve volné přírodě v současnosti žije méně než 2500 jedinců, čímž se jeřáb mandžuský řadí mezi nejohroženější druhy ptáků. Přežívá jen díky velmi přísné ochraně a přikrmování na zimovištích. Hnízdí na Sibiři a na zimu jeřábi migrují na jih do Koreje, Číny, Taiwanu a Japonska. Největším ohrožením v jejich domovině je pro ně destrukce a postupný úbytek přirozených mokřadů, ve kterých žijí.

close info Zdroj: Deník/Lenka Pospíšilová zoom_in Jeřábi v Zoo Tábor jsou oblíbení nejen u dospělých, ale fascinují i malé děti.

Jeřábi jsou známí svou věrností, žijí ve stálých párech až do smrti jednoho z partnerů. Zajímavostí jsou náročné zásnubní tance, kterými jeřábi v době toku upevňují partnerské pouto. Oba partneři se uklání, natahují na nohách, mávají křídly, poskakují a často si i sedají na patní klouby. Při těchto pohybech oba hlasitě troubí. Společně pečují i o vejce a mláďata. Samice snáší dvě vejce, v sezení na nich se se samcem střídají. Obvykle ale přežívá jen jedno mládě. Mláďata s rodiči zůstávají až do další hnízdní sezóny. Jeřáb je vázaný na vodu, v ní si staví i hnízdo. Mimo dobu hnízdění se sdružují do různě velkých hejn.

ZOO Tábor, která se specializuje na chov a ochranu ohrožených druhů zvířat, je pro veřejnost otevřena denně od 9 do 19 h.

Zdroj: Filip Sušanka, Zoo Tábor