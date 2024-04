Když se v neděli 31. března 2024 vrhli otužilci do vln táborského Jordánu, mnozí měli zajíčkovská ouška a někteří dokonce i zadečky z plyše. Kachny mezi plavci se měly co divit…

Velikonoční zajíček, jak se nazývá akce táborských otužilců, se konal již posedmé. Nyní na molu u severozápadního břehu Jordánu. Před lety začínal na břehu protějším v místě zvaném Na Vrtačkách. Podle organizátorky Blanky Kubecové pořádají otužilci během sezóny několik setkání s ponorem do chladných vln. „Na Velikonoce končíme sezónu otužileckého plavání a začíná normální koupání,“ komentovala počasí v neděli Blanka Kubecová. I přes závoj saharského písku totiž bylo nadprůměrné teplo. „Alespoň, když člověk vyleze, tak nemrzne,“ pochválila si teplo jedna z mladších účastnic. Dostavili se totiž otužilci všech generací.

Velikonoční zajíček 2024, otužilecká akce v Táboře.Zdroj: Deník/Edwin Otta

K opačnému věkovému pólu patřil Jan Balogh. Přijel, i když má zdravotní problémy a musel dorazit z Čerčan, kde je nyní klientem hospicu U Dobrého pastýře. „Nesměl jsem si to nechat ujít,“ zdůraznil senior, který doplnil, že se otužoval vždy, ale pravidelným účastníkem akcí táborského společenství se stal až před osmi lety, když odešel do důchodu a začal mít čas. Připojil, že měl před časem těžký průběh covidu a potýká se i s dalším onemocněním, ale v hospicu mu pomohla fyzioterapeutka, která ho znovu po troškách rozhýbala, tak může vyrazit i za otužilci. „Pro mě je voda studená. Chybí mi trénink. Deset stupňů je tak akorát. Ale každému otužování doporučuji. I kdyby jen doma. A tady všechny znám. Jsem z té party nadšený, úžasně mě dobíjí,“ zdůraznil Jan Balogh, co vše mu otužilecké plavání přináší.

O dobrou atmosféru se při plavání v Jordánu tradičně postaral i Matěj Věncek, který zarecitoval vlastní zdravici všem plavcům. A na břehu se pak kolegové pochlubili, že dal dohromady už dvě knížečky básní. Jsou ale doporučené čtenářům nad 15 let. Velikonoční zajíček se konal i za covidu, v omezeném počtu čtyř lidí, podle zákona. Naopak, v roce 2019 byl břeh úplně obsypaný lidmi a otevřený byl i kiosek. Tradičně se mezi zajíčky objevil i zástupce jiných jarních mláďat v nádherném žlutém županu. „Máme tu i kuřátko. Trenérku atletiky a plavání Hanu Pecháčkovou,“ zmínila Blanka Kubecová s tím, že trenérka je skutečnou táborskou sportovní legendou.

Velikonoční zajíček 2024, otužilecká akce v Táboře.Zdroj: Deník/Edwin Otta

Mezi legendy už se mohou zařadit i otužilci. Na počátku jejich akcí stál před 33 lety Antonín Trieb, založil otužilecký ponor na Štědrý den, který má nejdelší tradici ve městě. Zakladatel přiznává, že než téměř letní počasí má raději zimní chlad a případně i led a sníh. „Určitě,“ potvrdil své sympatie pravé zimě Antonín Trieb, ale zdůraznil že i: „Zajíček, závěrečnej, je pěknej.“

Pořadatelství během roku je rozděleno mezi více lidí, takže o Silvestrovský křest se stará Jiří Těhník. A otužilci z Tábora vyjíždějí i jinam. „Zimní program zahajujeme kolem Mikuláše,“ doplňuje Blanka Kubecová. Přidat se může každý zájemce.