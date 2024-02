Maličký nábytek, toalety i křesílka. Svačinky ve tvaru zvířat a ta nejlepší péče odborného personálu. Zaměstnanci Nemocnice Tábor mohou od února využít služeb pracovnic Dětské skupiny Gumpík, ta vznikla výhradně pro děti zdravotníků ve věku od 18 měsíců do tří let.

Jmenuje se Gumpík. Táborská nemocnice vybudovala zázemí pro děti zaměstnanců | Video: Deník/Lenka Pospíšilová

Oficiální otevření prostor za přítomnosti hejtmana Martina Kuby a ředitele nemocnice Iva Houšky se uskutečnilo v pátek 23. února dopoledne. Patronem tzv. Dětské skupiny se stala fenka Jenny, sestra filmového psa Gumpa, na setkání ji přivedla maminka producenta a spisovatele Filipa Rožka, Hana.

Podle ředitele nemocnice po podobné službě toužili zaměstnanci delší dobu, zhruba na konci roku 2022 tento požadavek formulovaly odbory. „Zapadlo nám to do motivačního programu, je to skvělá podpora našich kolegyň a kolegů majících zájem o dřívější návrat do zaměstnání z mateřské či rodičovské dovolené,“ konstatoval Ivo Houška.

Sestra filmového psa

Po spolupráci s Filipem Rožkem týkající se dětského oddělení nemocnice nemusela ani dlouho vybírat jméno. „Měli jsme jasno, že se bude skupina jmenovat Gumpík, po oblíbeném pejskovi. Dneska místo něj přišla jeho filmová sestra Jenny,“ popsal ředitel s tím, že hezčí návštěvu nemohli ani mít.

„Jenny přivezli ze Slovenska, hraje s Gumpem ve filmu. Filip pro ni jel, protože viděl na facebooku, že je Gumpovi podobná. Daroval mi ji, protože mi umřel pejsek. Je velmi přátelské a milé povahy,“ prozradila Hana Rožková.

Podle hejtmana Kuby není dnes vše o penězích, ale spíše o kvalitě života a zázemí v podobě dobrých služeb. „Není to už o tom, jestli se sestřičce, doktorovi nebo učiteli přidá tisícovka k výplatě, ale o tom, že se máme dobře a je postaráno o naše děti, když jsme v práci,“ konstatoval Martin Kuba.

Velkou roli podle něj hraje také okolí. „Jihočeské nemocnice si to uvědomují a podobné projekty jako Gumpík mohou přivádět do regionu vzdělané a kvalifikované lidi. Skloubení pracovního času s rodinou je v dnešní době klíčové,“ zmínil.

Skvělý personál i celodenní program

Podle vedoucí dětské skupiny Gumpík Marcely Slabé od 1. února funguje zkušební provoz a děti si na zázemí teprve zvykají. „Jsme kvalifikované chůvy, máme tu učitelky z mateřských škol i zdravotní sestru, fyzioterapeutku. Díky nám se sestřičky a doktorky mohou vracet dříve do práce,“ přiblížila.

Tříčlenný kolektiv je empatický, komunikativní a tvůrčí, aktuálně se stará o pět svěřenců, kapacita je 12 dětí. „Příští měsíc nám přibudou hned tři děti. Všechny máme zkušenosti a praxi s těmi nejmenšími, kteří mají specifické potřeby. Tvoříme jim pestrý a zajímavý program plný podnětů v prostředí, které se jim líbí,“ uvedla s tím, že kromě her se věnují tanci, tvoření a nabízí i otevřenou náruč.

Ocenila také práci nemocniční kuchyně. „To je prostě skvělé, jaké nám připravují svačinky, to nikde asi nemají,“ popsala s tím, že děti dostávají vyřezané dinosaury a kočky z chleba nebo šunková srdce.

Podle ředitele má nemocnice na 1050 zaměstnanců a většina z nich má malé děti. „Aktuálně je nedostatek zdravotníků, vytvoření dětského zařízení přímo v objektu je tak ideálním řešením. Věříme, že půjde o benefit i pro nové uchazeče o práci u nás,“ míní Ivo Houška.

Dělají podobná zařízení na míru

Nemocnice projekt zadala platformě Vše pro dětské skupiny. „Pomáháme realizovat dětské skupiny na klíč, obrací se na nás obce, nemocnice, firmy i jednotlivci,“ popsala zakladatelka platformy Daniela Celerýnová.

V Táboře podle ní vznikla na míru podniková dětská skupina, tedy výhradně pro zaměstnance nemocnice. „Dětské skupiny spadají pod ministerstvo práce a sociálních věcí, řídí se vlastní legislativou a prováděcími vyhláškami, zásadní rozdíl je v tom, že lze přijímat děti mladšího předškolního roku, zde konkrétně od 18 měsíců do tří let,“ vysvětlila.

Dispoziční návrh provozního řešení včetně nábytku i rozvodů elektřiny a dalších detailů připravil architekt Andrej Lopatin. „Středobodem je denní místnost, která je rozdělená na klidovou a aktivní studijní zónu, součástí jsou i vestavěné skříně na lůžkoviny, díky kterým zde mohou malí uživatelé přespávat. Součástí je odpovídající sociální zařízení, kde najdete WC včetně sprchového koutu. Nechybí šatna, jídelna a zázemí pro pečující personál s převlékárnami,“ přiblížil architekt.

Dětské skupiny mají specifické potřeby a speciální vybavení oproti mateřským školám. Veškerý nábytek je přizpůsoben výšce dětí, od toalet přes umyvadla, po sedačky, stoly i židličky.

Otevření prostor Dětské skupiny Nemocnice Tábor určené dětem zaměstnanců se za přítomnosti hejtmana Martina Kuby a ředitele nemocnice Iva Houšky konalo v pátek 23. února. Patronem Dětské skupiny se stala fenka Jenny, sestra filmového psa Gumpa. Zdroj: Deník/Lenka Pospíšilová