Středeční debata se zástupci města Na kus řeči s radnicí v táborské knihovně trvala do pozdních večerních hodin. V bodu týkajícím se bezpečnosti se místo tradičně rezonující kriminality mládeže diskuse stočila k budoucnosti střelnice v Čekanicích.

Střelnice v Čekanicích má nového majitele, který chce zahájit provoz, k větší bezpečnosti začal na místě dělat úpravy. Prý neunikne už ani kulka. | Video: Deník/Lenka Pospíšilová

Dorazilo několik rozezlených obyvatel místní části Stoklasná Lhota, kde v minulých letech kvůli zbloudilé střele došlo i k vážnému zranění. Vznášeli obavy z nového provozu a apelovali na vedení města, aby se snažilo záměr zatrhnout. „Nevím, zda to víte, ale na čekanické střelnici se má znovu obnovit provoz, je to pro mě velmi důležité, protože jsem ten postřelený,“ popsal Martin Koukal.

Připravil si společně s dalšími lidmi několik bodů, které je trápí. „Podle nás není žádné bezpečností opatření dostatečné, aby mohla být střelnice provozována. Zdá se nám, že legislativa je mírná a lze ji jednoduše obejít,“ pokračoval. Upozornil, že v palebné zóně je kromě lesa i dálnice a další veřejné prostory. „Nechápu, jak je to v dnešním demokratickém světě možné. Žádáme, abyste s tím něco dělali!“

Radnice to řeší

Ptal se, co starosta Štěpán Pavlík v této otázce podnikl a jak je možné, že se v areálu už v sobotu 20. dubna měla konat střelecká soutěž. „Řešíme to intenzivně od neděle, komunikujeme s majitelem i dalšími dotčenými,“ uvedl starosta.

Neznámá kulka se muži zaryla do zad

Přítomní dále upozorňovali, že v provozním řádu jsou povolené dlouhé a automatické zbraně s dostřelem i několik kilometrů (pozn. red. Stoklasná Lhota leží asi dva kilometry od střelnice), střelba za pohybu, používání kovových terčů s možností odrazu a další. Mají obavy z hluku, ekologických problémů a dalších jevů vázaných na výcvik profesionálů.

S majitelem mluvili. „Působí jako důvěryhodný a férový člověk. Dokonce nás tam i provedl, ale to jsou jenom slova. Vzhledem k tomu, co všechno se dělo, lidé chodili na procházky a nad hlavami jim lítaly kulky, dřevo v lese bylo nastřelené tak, že se nedalo použít, se nám to nezdá. Když si člověk přečte provozní řád, tak ho to vůbec neuklidní,“ podotkl další obyvatel Lhoty Miroslav Kolář.

Zasáhnout může jen stát

Město je dle starosty Štěpána Pavlíka účastníkem několika řízení, zejména v podobě vlastníka sousedních pozemků, zasahovat může i stavební úřad. „Řešili jsme to s naší právničkou, která volala i komisaři, který to má na starosti. Nebereme to na lehkou váhu, ale ne na všechno máme pravomoc,“ řekl s tím, že mohou dát podnět například na přezkum provozního řádu i povolení staveb.

Jde o ožehavé téma a vážnou věc, ale Tábor není vlastníkem nemovitosti. „S novým majitelem jsme měli schůzku. Říkali jsme mu, že ho čekají přísné kontroly i vaše občanské aktivity. Vysvětlil nám, že má vše v pořádku, splněné normy i balistické posudky,“ reagoval.

Pravomoc podnikání zatrhnout prý město nemá. „To má stát a příslušné orgány v podobě policie. Po nás majitel žádá jen majetkové směny, které doputují na radu a podléhají schválení zastupitelstvem,“ dodal Pavlík. „Rozhodně to nepodceňujeme a budeme se tomu věnovat! Změnu územního plánu jsme neiniciovali, protože střelnice je i ve veřejném zájmu, trénují tam například strážníci,“ naznačil starosta.

Bezpečnost především

Jednatelem střelnice je trojnásobný mistr republiky, sportovní střelec Vítězslav Bureš. Ten pro Deník potvrdil vstřícné kroky směrem k obyvatelům. „Pozvali jsme je na exkurzi, té se v pondělí zúčastnilo asi 25 lidí. Představili jsme jim záměry a vysvětlili, o co to bude bezpečnější,“ popsal.

Policisté stále hledají neznámého střelce

Podle jeho slov odpůrci bohužel vidí jen svou verzi, a to že jsou v ohrožení. Předchozí majitele za porušování bezpečnostních norem odsuzuje a tvrdí, že se taková situace nebude opakovat. Střelnici koupil v insolvenční dražbě za 18 milionů a do provozu prý už investoval další nemalé finance.

Deníku přiblížil konkrétní provedené úpravy, zaručil dohled profesionálů v oboru. „Provozní řád schválil vyhlášený soudní znalec v oboru balistiky Jan Komenda, jeho přísná opatření jsou jistou zárukou. Není možné, aby střela opustila prostory střelnice. Jde o nadstandardní pravidla, která nemá žádná jiná střelnice u nás,“ upozornil.

Balistické clony nad střelištěm opatřili neprůstřelnými plechy. „Mohu s klidem říci, že z tohoto pohledu jde o nejbezpečnější venkovní střelnici v republice a v půlce Evropy,“ konstatoval muž, který má více než dvacetiletou praxi.

Střelci budou pod dohledem

Zabezpečení se týká nejen fyzických překážek, protihlukových opatření a navýšení valů na deset metrů, ale i dohledu nad střelci. „Dřívější provozovatel podcenil lidský faktor. My jsme jiní, ale nikdo nám to nevěří. Jsme sportovní střelci, kolega, společník deset let fungoval v útvaru ochrany prezidenta jako instruktor,“ řekl s tím, že hlavní záměrem jsou sportovní střelby a soutěže.

Zdroj: Deník/Lenka Pospíšilová

Střelnice Čekanice už má i nové webové stránky pod názvem Střelecké centrum Tábor.

„Nikdo nebude střílet sám, budeme na každého dohlížet, dokud neprojde našimi testy a proškolením,“ vysvětlil. Objekt má využívat policie, armáda i myslivci. „Ti obyvatelé mají v případě ozbrojených složek obavu, že mimo civilního střeliva používají něco silnějšího. Vojáci a policisté mají výjimku, protože některé jejich náboje nemají normu kvality tzv. C.I.P. (pozn. red. ozkoušené střelivo úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva). Nejde ale o hlučnější náboj, jen je vyrobený například v Americe a nedisponuje evropským označením,“ popsal.

„Nebezpečné manévry, kdy hrozí záklon a přestřelení valu, máme ošetřené povinností střelby jen ze základní palebné čáry, kde je fyzicky nemožné vystřelit ven,“ upřesnil Rubeš. „Skutečně se nemůže nic stát ani člověku, který je začátečníkem,“ opakoval. Popírá i černé stavby. „Kontrolu ze stavebního úřadu jsme tu měli před týdnem a vše bylo v pořádku. Máme platné stavební povolení a podle něho provádíme práce,“ upozornil Vítězslav Rubeš.

Vše je v procesu schvalování

Úpravu střelnic legislativně stanovuje zákon o zbraních a střelivu, konkrétně Hlava pátá Střelba a střelnice §59 až 69§, dostupný je online zde

Střelnice jako speciální stavba kromě stavebního úřadu podlého schválení státní policií. Mluvčí policie Lenka Pokorná potvrdila, že aktuálně zástupci táborského oddělení zbraní a střeliva vedou se zainteresovanými osobami neveřejné řízení. „Byla podána žádost provozovatele, vyžádali jsme si různé podkladové materiály, zatím věc není rozhodnuta a je vedeno správní řízení," uvedla na dotaz Deníku.

Lhůta na rozhodnutí o spuštění provozu střelnice není pevně stanovena, protože se může čekat na odborné vyjádření, posudky a další podklady. „Řízení může být i na nějakou dobu pozastaveno," uzavřela Pokorná. (lep)

Případu se již dříve věnovaly například Seznamzprávy a portál JcTed.cz.