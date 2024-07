V uvedené lokalitě dojde také k revitalizaci zeleně a doplnění mobiliáře v podobě laviček. „Původně jsme tuto etapu chtěli ještě rozfázovat na tři kroky, ale rozhodli jsme se ji zadat celou a financovat z fondu rezerv a rozvoje,“ uvedl starosta s tím, že předpokládaná cena této investice je osm milionů bez DPH.

Úpravy v rámci I. etapy revitalizace náměstí Přátelství se dotknou zejména parkoviště u panelových domů čp. 2813 až 2815. Z původních 30 míst má být celkem 43, ve vnitrobloku ulic Havanská a pěší zóny alej Přátelství přibyde také zeleň a mobiliář.

Aktuálně je na místě 30 parkovacích stání pro osobní automobily, po úpravě jich bude celkem 43. „Je to nastaveno tak, že až vysoutěžíme dodavatele stavby, což bude v řádu měsíce až dvou, hned se do toho firma pustí,“ doplnil s tím, že realizace posléze potrvá asi 90 dní. „Myslím, že by mohlo být do konce roku hotovo,“ odhaduje starosta.

V dalších fázích radnice počítá s rekonstrukcí samotného prostoru náměstí včetně sochy Lužnice.