Jižní Čechy z výšky. Neuvěřitelné pohledy, které si užijete při seskoku padákem

Sezona jim začíná už na jaře a do oblak se vydávají, dokud jim počasí přeje. Seskoky z letadel z výšky od 600 do 6000 metrů nad terénem si můžete užít nejen na Táborsku, ale na všech jihočeských letištích. Podívejte se, jak to vypadá v oblacích.

Skákání v areálu Aeroklubu Soběslav. | Video: Archiv Skydive Tábor