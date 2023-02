„Mé portréty jsou komponované, imaginární v tom smyslu, že za tou hlavou se vždycky snažím o nějaký druhotný výklad toho, co si o tom člověku myslím,“ doplňuje Pavel Piekar. Jeho Jihočeské hlavy si můžete prohlédnout do 15. března každý všední den od 9 do 17 h.

Nejen výstava

22. února 17 h – komentovaná procházka výstavou s historikem umění Jaromírem Procházkou

22. února, 18 h – Tereza z Davle a její Jihočeské ženy, projekce a beseda s fotografkou

2. března, 17 h – Jiří Hájíček, literární večer se spisovatelem

14. března, 17 h – Petr Palma a Pavel Piekar, přednáška o záludnostech černobílého a barevného linorytu