Možnost vzdělání řada z nás bere jako automatickou věc. Že realita je jiná, si uvědomuje nejen město Tábor, ale i nezisková organizace Cheiron. Právě v jejich úsilí jim pomáhají finance z EHP (Iceland, Liechtenstein a Norway grants) a Norska (tzv. Norské fondy).

Činnost neziskové organizace Cheiron v Táboře je pestrá, zabývá se sociální prací ve vyloučených lokalitách, díky Norským fondům má Tábor romské poradce i asistenty kriminality. | Foto: archiv Cheiron

Projekt Norských fondů Motivace ke vzdělávání od školky až po střední - podpora dětí i rodičů v Táboře pomáhá již rok a půl. Cheiron si tak může například dovolit zaplatit experty, kteří se specializují na pomoc dětem a dospívajícím.

Vzdělávání včetně společných aktivit

Celý projekt financovaný z Norských fondů Cheiron podle ředitele Romana Vargy zaměřil na oblast vzdělávání. „Nejedná se jen o prospěch a učivo, ale také o společné aktivity tříd mimo vyučování. Už dlouhodobě víme, že spousta romských dětí ve školách vypadává ze společných aktivit třídy jako jsou výlety, exkurze či zájmové kroužky. Důvodem jsou třeba finance nebo chybějící motivace rodičů, kteří nevidí smysl v tom, aby dítě žilo se svými spolužáky i mimo stěny třídy,“ vysvětlil.

V projektu je zahrnuta i řada volnočasových aktivit, které se odehrávají ve škole, v Cheironu a jiných zájmových organizacích. „Při těchto činnostech se děti mohou potkat a spřátelit s inspirativními vrstevníky, které by jinde nepotkaly,“ dodal Varga.

Cheiron

● Nnezisková organizace sídlící v Táboře, která loni oslavila 25 let od svého vzniku.

● Provozuje dva nízkoprahové kluby a komunitní centra pro děti a mládež, jeden v centru Starého města, druhý na sídlišti Nad Lužnicí. ● Mimo jiné pořádá různé volnočasové aktivity, výstavy, kulturní akce, věnuje se vzdělávání, sociálnímu začlenění i další péči o sociálně slabší a romskou menšinu například ve vyloučené lokalitě zvané Fišlovka.

● S rodinami a dětmi pracuje také v terénu, mimo jiné organizuje festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, taneční a zábavný Romfest a má další spoustu aktivit.

V Táboře také v rámci Norských fondů funguje projekt Všichni společně, díky kterému byly na městském úřadě zřízeny pozice dvou romských poradců. „Naše práce spočívá v tom, abychom zjednodušili a zlepšili komunikaci mezi majoritou a minoritou, zejména se zdejšími institucemi jako jsou školy, městský úřad nebo odbor sociálních věcí,“ popsala romská poradkyně Lenka Pokošová.

„Asi nejčastější oblasti, které s romskou menšinou řešíme, jsou bydlení, zaměstnání, školní docházka a dluhy,“ doplnil další romský poradce Michal Kulhavý.

Oba projekty si pochvaluje i táborský starosta Štěpán Pavlík. „Díky Norským fondům jsme mohli projekt ušít na míru aktuální situaci,“ řekl.

Projekty z Norských fondů končí na konci roku 2023. Město Tábor i Cheiron chtějí ale ve svých snahách pokračovat i nadále.

Cheiron se řídí heslem:

„Ne každá rodina je máma, táta, děti, pes, barák, auto a báječná dovolená v Řecku. Ne každé dítě je vychovaný jedničkář, co slušně pozdraví vás i paní učitelku. Ne každý puberťák má super koníčky, chápavé rodiče, bezpečný sex a dobré vzory. Ne každá komunita drží při sobě, setkává se a snaží se řešit společné problémy. Ne každý se dokáže vžít do situace druhých. Měníme věci k lepšímu tam, kde už to ostatní vzdávají.“

