/ROZHOVOR/ Útulek Tábor pro psy a kočky na Vápenné strouze má dlouholetou tradici, v příštím roce oslaví 30. výročí vzniku. Jeho zaměstnanci spadající pod Technické služby Tábor se usilovně a svědomitě starají o potřeby svých svěřenců. Tentokrát si Deník povídal s vedoucí útulku Kamilou Šťastnou, která se na sklonku roku zamýšlela nad tématem adopce.

Psi podle jejích slov musí absolvovat řadu povinných úkonů, také dodržet karanténní opatření. Ošetřovatelky se starají nejen o jejich fyzickou a zdravotní kondici, ale léčí i šrámy na duši. Každé zvíře je jedinečné a potřebuje individuální přístup. Útulek Tábor se svými nevšedními přístupy snaží naplňovat vizi kvalitní přestupní stanice mezi starým životem a novým domovem. Pobyt psů v tomto dočasném útočišti tak zahrnuje nejen veterinární péči, ale i výchovu, socializaci a zábavné aktivity. Hledání nového domova jde někdy snadno, jindy je to vysloveně oříšek, přesto zde lidé jsou stále plní naděje a věří ve šťastné konce.

Co následuje po přijetí nalezence? Jak to vypadá, když se hledá domov?

Po příjmu pejska do útulku vždy následuje několik rutinních kroků, které jsou pro všechny nově příchozí stejné. Pokud si pejska nevyzvedne původní majitel, dočká se u nás nový svěřenec vstupní veterinární prohlídky, ošetření proti vnitřním a vnějším parazitům, očkování a případně čipování, pokud čip dosud nemá (pozn. red. čipování psů je zákonem daná povinnost). Někdy je třeba vzhledem ke stavu pejska provést krevní a jiná vyšetření a nastavit vhodnou léčbu, u fenek vždy provádíme opakované ultrazvukové vyšetření pro kontrolu případné březosti či pro vyloučení život ohrožujícího zánětu dělohy.



Pak jde zvíře do karantény. Kdy končí?

Délka karantény je individuální, podle stavu psa. Může trvat od pěti dnů do několika týdnů. Karanténu opouští zdravý naočkovaný jedinec. Nejen lidé, ale i psi se radují, když skončí karanténa. Pro pejsky to znamená možnost procházek mimo útulek a také rozšíření jejich volného pobíhání v rámci útulku i do našeho velkého travnatého výběhu. V této chvíli víme hodně o pejskově fyzické a zdravotní stránce a nově přichází na řadu poznání jeho duše a chování.

Co všechno je učíte? Po jakých stránkách je poznáváte?

Někteří svěřenci s námi musí projít školou chození na vodítku, učí se nosit náhubek, netahat, nechat si nasazovat postroj, nebo jim ukazujeme, jaké je to skvělé běhat na stopovačce. Vyrážíme na společné procházky do přírody, sledujeme lovecké pudy a „útěkářské tendence“. Nevyhýbáme se ani městu, protože i ruch civilizace nám o psí duši může hodně prozradit. Hrajeme si ve výběhu, pozorujeme případné signály zdrojařiny či jiného chování, které by mohlo mít vliv na to, jaký domov pejsek bude hledat. (pozn. red. zdrojařina je tendence psa hlídat si věci, ke kterým má nějaký vztah, může jít o jídlo, hračku, pelíšek, apod.)



Když už máte pocit, že to hlavní víte, jak pokračuje v nabídce psa?

Velkým okamžikem je vytvoření inzerce pejskovi, sepsání jeho povahy, potřeb a preferencí ohledně nového domova. S propagací našich svěřenců nám roky pro bono pomáhá táborský fotograf Radek Havlíček. Díky němu vznikají pěkné a poutavé snímky většinou laděné do nějakého tématu. Umí výborně zachytit okamžik, podobu zvířete a někdy to vypadá, že i jeho dobré vlastnosti, což se nám v adopci osvědčilo.



Každý pes nenajde hned vhodného páníčka? Co děláte, když základ nestačí?

Jsou pejsci šťastlivci, kteří mají téměř hned zájemce s vhodnými podmínkami i zkušenostmi a během ani ne měsíce odjíždějí domů. Pak jsou ti druzí, trochu náročnější, maličko komplikovanější, o něco víc předešlým nevhodným zacházením poznamenanější, kteří zůstávají. Někdy jsou prostě jen větší, starší, méně atraktivní, ale výsledek je stejný. Měsíc mine měsíc a po zájemci ani stopy.



Je tedy třeba v podobných případech volit jiný přístup? Pracujete na jejich socializaci intenzivněji?

Ano, určitě. Stálejší obyvatelé se začlení do nadstandardního chodu útulku. Nechceme, aby nám tu stagnovali, ba naopak, právě oni musí jít pořád vpřed. Nelze se spokojit s tím, co doposud umí nebo se naučili, v jejich případě jde především o to posunout je dál, učit je novým běžným věcem v lidském světě, začleňovat je do lidské společnosti a připravovat je, aby plnili případné budoucí představy nových majitelů. Protože vždycky věříme, že každý pes má někde svého vysněného pána.

Co tedy s takovými starousedlíky podnikáte?

Různé činnosti, canicross, dogtrekking, hersenwerk, výlety do města, obědy v restauraci, cestování autem, socializační procházky, návštěvy psí školy či běhání s koloběžkou, tím vším se snažíme pejskům nahradit vlastní majitele, byť samozřejmě ve velmi omezené míře. Každou novou aktivitou se pes učí, rozšiřuje své možnosti a má větší šanci oslovit případného zájemce o osvojení. Pejskům se snažíme rovněž dle potřeby dopřávat kadeřníka, maséra i ultrazvukovou péči o zoubky.



Den má jen 24 hodin, věnujete se obyvatelům útulku i mimo pracovní dobu?

Práce je pro nás posláním i zábavou, proto kromě času pracovního rády věnujeme našim útulkovým pejskům i čas osobní. Jinak by to ani nešlo. Rovněž máme obrovské štěstí na skvělé lidi v podobě dobrovolníků, kteří nám pomáhají a věnují svůj čas psím duším, jež prozatím nemají nikoho. Na pejsky v útulcích myslí i ti, kteří za nimi osobně nemohou – máme úžasné dárce a podporovatele, bez kterých by spousta báječných věcí pro pejsky nebyla. A my bychom vůbec nebyli bez našeho města, které nese největší finanční břemeno provozu útulku. Všem ze srdce děkujeme, jen díky nim můžeme pomáhat.



Adopcí ale vaše práce nekončí, že?

To máte pravdu. Hodiny, týdny, měsíce práce, budování vztahu a vytváření si citového pouta pro nás prostě nemohou skončit adopcí. Adopce je náš cíl, ke kterému směřujeme veškeré naše konání, ale nemůže být koncem naší práce. Pro tento účel jsme vytvořili facebookovou skupinu Adopcí ke štěstí (https://www.facebook.com/groups/adopcikestesti), kam přispívají naši adopťáčci se svými pozdravy z nových domovů. Někteří svěřenci mají dokonce i svůj instagramový profil – fenka Kaya, hluchý bull Pancho anebo náš milovaný dogoušek Rejíček (pozn. red. argentinská doga zabavená pro týrání na Jindřichohradecku společně s dalšími dvaceti psy). S novými majiteli se leckdy stáváme přáteli i v rovině osobní. Práce v útulku je neoddělitelná od osobního života každé z nás.



