A jak to funguje? Pendolino pendluje mezi uvedenými zastávkami podle přesného rozpisu cca každou hodinu. „Na testovací soupravě jsou namontovány měřicí technologie od společnosti DB Systemtechnik, jejíž technici zajišťují samotné měření,“ vysvětlila mluvčí s tím, že na zkušebních jízdách se dále podílí Výzkumný Ústav Železniční, systémovou integraci a celý provoz zajišťuje společnost Elektrizace železnic.

„Testovací jízdy se využívají rovněž k diagnostickým zkouškám pro stanovení dynamických účinků projíždějících vlaků na koleje a na konstrukce podél trati a také pro hluková měření v obydlených oblastech,“ dodala Nela Eberl Friebová.

Rychlejší i komfortnější přeprava

Projekt, na kterém se Správou železnic spolupracuje ministerstvo dopravy na svých sociálních sítích, komentuje i jihočeský hejtman Martin Kuba. „Chceme, aby železniční spojení mezi Prahou a jihem Čech bylo rychlé a komfortní. V současné době mají ČD na těchto tratích starý vozový park. Vydržte prosím, jsme s ministrem Martinem Kupkou a ČD domluveni, že se od podzimu bude výrazně obnovovat,“ uvedl.

IV. koridor mezi Prahou a Českými Budějovicemi je horkým adeptem na zavedení rychlosti až 200 km/h. Šéf ČD Michal Krapinec v rozhovoru pro deník Zdopravy.cz řekl, že tuto rychlost dopřejí cestujícím v pravidelné vnitrostátní dopravě už v roce 2025.

Na táborském nádraží vzbudila pozornost souprava Pendolina

Správa železnic má pendolino půjčené na necelý měsíc, souprava se má vrátit do pražského depa 5. července. Celkem se má v termínu od 10. do 14. června uskutečnit asi 50 jízd. Když vše klapne podle představ, časem by mohla cesta vlakem z Budějovic do Prahy místo současných cca dvou hodin, trvat pouze 90 minut.

Testování v úseku IV. koridoru mezi Voticemi a Sudoměřicemi u Tábora zaznamenal server Zdopravy.cz zde:

#youtube|0Vu8w6M7jmI?si=G6XNDjRb4CUYrVdG#