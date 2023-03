Poté, co v tweetu na Twitteru srovnal vyjádření britské konzervativní vlády k běžencům s nacistickou rétorikou třicátých let, veřejnoprávní televizní stanice BBC 62letého slavného fotbalového útočníka suspendovala, protože jeho vystoupení vnímala jako ohrožení své nezávislosti.



Lineker svým tweetem reagoval na to, že předseda vlády Rishi Sunak a ministryně vnitra Suella Bravermanová představili návrh zákona, který má odepřít ilegálním migrantům právo na azyl. Krajně pravicová ministryně předtím mluvila o "invazi uprchlíků na lodích". Linekerovi vytkla, že srovnáním znevažuje holocaust.

Exfotbalista se nechtěl omluvit a BBC v pátek svého nejlépe placeného moderátora suspendovala. Jeho kolegové ze studia, fotbalové hvězdy Ian Wright a Alan Shearer, oznámili, že do jím vedeného nejdůležitějšího britského pořadu "Match of the Day", jehož tváří byl Lineker přes 20 let, rovněž nepřijdou, další kolegové ze stanice se přidali, a tak byl v sobotu vysílán bez tradičního moderátora a expertů.

Fotbalové odbory PFA se postavily za hráče Premier League, kteří BBC už nechtěli dávat interview. Odřeknuty musely být i další sportovní pořady v rádiu a televizích. BBC se v sobotu omluvila fanouškům za zkrácené zpravodajství.

"Lineker má na Twitteru 8,8 milionu příznivců a i v minulosti tam šířil politické názory, které kolidovaly s míněním konzervativní vlády v Londýně. Samostatně působící moderátor vystupoval otevřeně proti brexitu a udělal si u tories mocné nepřátele," napsal Donaukurier. Jeho suspedování dalo stanici špatné vysvědčení i podle bývalého ředitele BBC Grega Dykeho, podle kterého stanice tím pohřbila vlastní důvěryhodnost. Zvenku to totiž vypadá, jako by se podrobila tlaku vlády, řekl v rádiu BBC 4.

Premiér Sunak se v sobotu večer pokoušel vyvést vládu z odpovědnosti - jde prý záležitost mezi Linekerem a BBC, která bude, jak on doufá, brzy vyřešena.

Přibylo psychicky nemocných pachatelů

Ke 23. lednu 2023 bylo v nápravných zařízeních pro psychicky nemocné pachatele trestných činů v Německu 3021 osob. Koncem roku 2013 jich bylo jen 2596, napsal DK. Aktuální čísla překročila počet tzv. plánovaných lůžek 2338.

Do těchto zařízení přicházejí pachatelé, které soudy označují za psychiatricky nápadné nebo za narkomany. Odsouzení k delších trestech mohou část výroku odsedět a pak přejít do tohoto režimu. Při něm bude rozhodnuto, jestli si odsouzený trest bude odpykávat dál, nebo bude už po polovině sankce propuštěn na svobodu.