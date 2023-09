Chýnovská jeskyně u Dolních Hořic na Táborsku uspořádala v pátek 8. září populárně-naučnou Mezinárodní noc pro netopýry. Nenechalo si ji ujít asi padesát lidí, především rodin s dětmi. Bavil výklad, soutěžní kvíz, ale především ukázky živých obyvatel jeskyně. Poutavá přednáška se díky výborným podmínkám uskutečnila pod širým nebem.

Účastníci akce se mohli podrobně seznámit se životem, ochranou i s vědeckým výzkumem chráněných netopýrů a vrápenců. Přednášel nejen Vladimír Hanzal z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, ale ve výkladu ho doplňoval také zástupce vedoucího Chýnovské jeskyně František Krejča.

Víc než dvouhodinová akce bavila malé i velké. Ti nejmenší se ale nejvíc těšili na živé ukázky. „Povídání bylo delší, ale čekání se vyplatilo. Mohli jsme se pak podívat zblízka na několik netopýrů. Dokonce jsem v soutěži vyhrála knihu o nich a jednoho plyšového,“ radovala se šestiletá Anička.

Hlavně řasnatý

Obecně jde o hmyzožravce, ale jsou vybaveni ostrými zuby. „V září dochází k rozpadu letních kolonií, nyní se stěhují do svých zimovišť. Samice rodí jednou ročně, většinou jedno mládě, výjimečně dvě nebo tři,“ podotkl Vladimír Hanzal. Nejstarší jedinec se dožil 41 let, průměrně jde však asi o polovinu, největší úmrtnost mají mláďata do dvou let věku. „Chýnovská jeskyně je jednou ze dvou největších zimovišť netopýra řasnatého v Evropě,“ zmínil zajímavost.

Netopýři jsou letouni a savci, po celém světě jich je na 1250 druhů. V Evropě jde podle Hanzala o více než padesát druhů. „Jde o jediného savce, který je ve vzduchu schopný pohybu na vlastní pohon. V Čechách se vyskytují létavci, vrápenci a netopýři, celkem 27 druhů. V Chýnovské jeskyni se hojně zimuje netopýr řasný či velký, nechybí černý, ušatý a vodní. V menších počtech jsou zde zaznamenáni druhy jako večerní a vousatý,“ vyjmenoval s tím, že dosud zde zachytili na 11 druhů.

Brvitý jediný

Letouny tu každoročně sčítají, sledují je, zjišťují věk, váhu a migraci. Dlouhodobě sledují populaci právě v Chýnovské jeskyni nebo lomu Velká Amerika. V Chýnově podle Františka Krejči pravidelně už od roku 1979. „V Chýnovské jeskyni je nejvíce zastoupen netopýr řasnatý, velký a ušatý. V posledních letech pak netopýr černý, zajímavostí je třeba, že netopýr brvitý byl u nás jeden jedený kus,“ doplnil.

Účastníci akce mohli absolvovat i rodinný kvíz o hodnotné ceny. Děti mohly skládat tématické puzzle a odměnou jim byly barevné minerály. Přítomné také bavily ukázky živých netopýrů a echolokace.

Chýnovská jeskyně, nejrozsáhlejší krasový útvar jižních Čech, byla objevena roku 1863 při práci v lomu. Roku 1868 se po úpravách stala první turisticky zpřístupněnou jeskyní na území České republiky. Dodnes jsou zachována původní kamenná schodiště. Nově má od loňského roku v provozu také unikátní návštěvnické středisko, které je věrnou kopií bývalé výtopny lokomotiv.

