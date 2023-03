Nejvyšší nemocnost byla na Českokrumlovsku. V okrese zaznamenali nárůst počtu onemocnění na 1917 případů na sto tisíc obyvatel. Nemocnost mírně stoupala ve všech okresech, nejvíc na Písecku. Co se týče věkových kategorií, nemocnost rostla ve všech věkových skupinách s výjimkou školních dětí od šesti do čtrnácti let, nejvíc mezi seniory.

Nejvíc marodů na Krumlovsku

Nejvyšší výskyt akutních respiračních infekcí je ve skupině nejmenších dětí do pěti let. Tady relativní nemocnost v kraji vzrostla oproti předešlému týdnu o 5,8 % na 4155 případů na sto tisíc. Mezi školními dětmi byla 2815 případů na sto tisíc, mezi mladými lidmi od 15 do 24 let 1836 případů, v populaci dospělých od 25 do 64 let bylo 839 případů a mezi staršími občany v kategorii 65+ nemocnost vzrostla výrazněji na 611 případů na sto tisíc.

Ve srovnání jednotlivých okresů mělo nejvyšší relativní výskyt Krumlovsko, které k pátku 4. března registrovalo 1917 případů na sto tisíc obyvatel okresu. Na Budějovicku je 1693 případů na sto tisíc obyvatel, přičemž hygienici zde evidovali mezitýdenní nárůst o 2,7 %. Na Prachaticku byl nárůst o 1,8 % na 1566 případů na sto tisíc obyvatel. Na Strakonicku byla 1470 na sto tisíc a vzrostla o 1,7 %, na Táborsku bylo 1362 případů na sto tisíc (+2,2 %) a na Písecku 1333 (+4 %). Nejnižší nemocnost má okres Jindřichův Hradec s 1192 případy na sto tisíc (+3,3 %).

Co se týče chřipky a chřipkových onemocnění, i tady registrují hygienici nárůst. Největší nemocnost se drží mezi dětmi. Ve skupině do pěti let je výskyt chřipky 92 případů na sto tisíc (+9,5 %), mezi školními dětmi od 6 do 14 let poklesla na 82 na sto tisíc. Mezi mladými lidmi od 15 do 24 let bylo 28 případů na sto tisíc (+27,3 %), mezi dospělými od 25 do 64 let 24 na sto tisíc (50 %) a mezi seniory 65+ byla 21 na sto tisíc (+23,5 % oproti předešlému týdnu). Celkově byla v kraji nemocnost 38 případů chřipky a chřipce podobných onemocnění na sto tisíc obyvatel (+8,6 %).

Návštěvy v jihočeských nemocnicích

· České Budějovice: maximálně 2 osoby k lůžku a 15 minut

· Český Krumlov: bez omezení

· Jindřichův Hradec: bez omezení

· Dačice: bez omezení

· Písek: omezení na nedonošeneckém oddělení, JIP a ARO - vstup pouze návštěvám pacientů v terminální fázi. Na ostatní oddělení vstup s respirátorem nebo rouškou, dezinfekce rukou

· Prachatice: maximálně 2 osoby k lůžku a 15 minut

· Vimperk: zákaz návštěv

· Strakonice: zákaz návštěv na oddělení následné péče

· Volyně: maximálně 2 osoby k lůžku a 30 minut, od 13.30 do 16.30 h

· Tábor: bez omezení