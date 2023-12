Krajské kolo ankety o nejhezčí vánoční strom je u konce. Podle čtenářů Deníku mají ten nejhezčí symbol Vánoc v Nových Dvorech u Opařan na Táborsku.

Do andělské vesničky Nové Dvory dorazila letka v rekordním počtu. Vítaly ji děti | Video: Deník/Lenka Pospíšilová

Až do poslední chvíle to bylo napínavé. V krajském kole ankety Deníku mezi sebou zápolilo sedm vánočních stromů, které získaly nejvíce hlasů v okresních kolech ankety. Do čela klání se zakrátko dostaly právě Nové Dvory u Opařan na Táborsku a Vyšší Brod na Českokrumlovsku. Rozdíl mezi oběma stromy byl v posledních hodinách trvání ankety minimální. Nakonec přece jen zvítězily Nové Dvory s 3115 hlasy, v těsném závěsu skončil Vyšší Brod s 2953 hlasy. Bronzová příčka patří Neplachovu na Českobudějovicku (1139 hlasů), čtvrté skončily Nemětice na Strakonicku (831 hlasů). Pátý je Hamr na Jindřichohradecku se 778 hlasy, šesté Vlachovo Březí na Prachaticku (78 hlasů) a poslední Písek (43 hlasů).

Vítěz jihočeského kola postupuje do celostátního finále ankety, které začíná už v neděli ve 20 hodin a potrvá do 20. prosince, 20 hodin.

Výsledky zveřejníme 22. prosince na všech regionálních webech Deníku a v tištěné podobě všech mutací Deníku.

ANKETA: Vyberte nejhezčí vánoční strom v jižních Čechách

Hlasovat mohou pouze registrovaní čtenáři Deníku s tím, že každý čtenář může udělit svůj hlas vždy jen jednou za jednu hodinu. Registrace k hlasování je nezbytná s ohledem na zajištění regulérnosti hlasování. Je bezplatná, nezavazuje vás k objednání předplatného.

Obec či město, kde stojí vítězný strom, dostane atraktivní cenu v hodnotě téměř čtvrt milionu korun: bude moci využít k vlastní propagaci jednu celou stranu v sobotním magazínu Deníku s názvem Víkend. Stranu může zaměřit k propagaci svých akcí, může se pochlubit tím, co obec v posledních letech pro své občany vykonala, případně využít na užitečné informace pro návštěvníky a pozvat je k nim do regionu. Cenu lze na našich stránkách využít nejpozději do soboty 30. března 2024.

Zdroj: Deník/Lenka Pospíšilová