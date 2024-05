/FOTO, VIDEO/ Město Chýnov na Táborsku hostilo již posedmé oblíbené setkání motorkářů a motorkářek, přijeli ale i majitelé tříkolek a čtyřkolech. Motorkářské požehnání s vyjížďkou do Červené Řečice si tentokrát v sobotu 18. května nenechalo ujít i přes deštivé počasí na 157 strojů.

Motorkářské požehnání v Chýnově na Táborsku se konalo už posedmé v sobotu 18. května odpoledne. | Video: Deník/Lenka Pospíšilová

Regionální akci pravidelně pořádá domácí klub Moto Bizoni Czech, za jejich členy se sjíždí motorkáři a motorkářky z blízkého i širokého okolí. Pravidelným účastníkem srazů je 54letý Václav Janek Janů z Kamenice nad Lipou. „Zatím jsem vynechal asi jen jeden ročník. Líbí se mi tu ta přátelská a komorní atmosféra oproti jiným až přemrštěným akcím,“ vysvětlil.

Lásku k motorkám našel už v mladí a vášeň ho neopouští. „Aktuálně mám Hondu 750 Shadow, ale začínal jsem na jawičkách,“ naznačil. Co ho na motorkách baví? To se prý nedá vysvětlit. „Každý by si to měl zkusit, vleze vám to pod kůži. Pro mě osobně je to svoboda a příroda, tu nejvíc vnímáte z motorky, cítíte stromy a plynoucí krajinu okolo sebe,“ uvedl Václav Janek Janů s tím, že je spíše jezdec samotář, který si užívá jízdu po menších cestičkách a rozjímá.

Počasí skalní účastníky neodradilo

Prezident chýnovských bizonů Jaroslav Hájek si pochvaloval zájem účastníků. „Je to prakticky zázrak, když se dívám na to počasí. Přijeli ortodoxní i neortodoxní, a dokonce hromada lidí, které vůbec neznáme,“ popsal s tím, že cení každého, kdo to v nepřízni nevzdal a přijel. Pro Chýnovské to ale nebyla první akce. Začínali sezonu asi před dvěma týdny Jarním blouděním. „Sraz byl v Měšicích, pak jsme vyrazili na vyjížďku za krásami jižních Čech. Tehdy bylo ale krásně,“ srovnával.

Motorkářské požehnání v Chýnově na Táborsku se konalo už posedmé v sobotu 18. května odpoledne.Zdroj: Deník/Lenka Pospíšilová

Letos se chystají na dovolenou do Slovinska. „Nebudeme jen jezdit na motorkách, ale chceme se i rekreovat. Začínáme stárnout, tvrdí někteří z našich devíti členů,“ smál se. Chýnovští motorkáři i letos inovovali nejen vozový park. „Jsme vybaveni nejmodernější technikou 21. století. Máme speciální a přesné počítadlo. A také velký důvod k oslavám, je to přesně 18 let, co jsme motoklub založili. Takže už jsme dospělí,“ podotkl Jaroslav Hájek, že po maturitě je čeká vysoká škola života a zasloužený důchod.

Přítomní již tradičně během akce naplnili kostelní lavice ve svatostánku Nejsvětější trojice, následovala mše doprovázená varhaníkem Karlem Juráněm a požehnání motorek v režii jáhna Václava Mikuly. Ten zaparkované stroje na Gabrielově náměstí kropil svěcenou vodou a jejich řidičům přál hlavně jízdu bez nehod a šťastné návraty domů.

Motorkářské požehnání v Chýnově na Táborsku se konalo už posedmé v sobotu 18. května odpoledne.Zdroj: Deník/Lenka Pospíšilová

Ani na 7. ročníku Motorkářského požehnání nechybělo občerstvení a kdo chtěl, mohl si odnést také upomínkové samolepky. Večer po vyjížďce pokračovala zábava v neformální duchu v bizoním Club house v Dobronicích u Chýnova. Program byl jasný: sledování mistrovství světa v hokeji.

