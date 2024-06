close info Zdroj: Deník/Lenka Pospíšilová zoom_in Sobotní odpoledne na Mighty Sounds v Táboře.

Jejich fekální show nezná hranic. Tanečníci a tanečnice při ní využili nejen tradiční rekvizity jako bílé obleky, záchodové štětky, toaletní prkénka i množství toaletního papíru, ale připraven byl i jeden chemický záchod. Ten během vystoupení koloval mezi fanoušky, jejich řádění nepřežil a musela zasáhnout ostraha.

Kromě hudby baví skvělý doprovodný program. Novinkou letošního ročníku se stala také tzv. Smažírna. Zábavná estráda, kdy si v těstíčku z mouky, piva, vajíčka a kypřícího prášku mohli přítomní nechat od profesionálů v oboru osmažit téměř cokoliv. A tak se smažily například brýle, krabička od cigaret, páska a další předměty. Součástí akce byla i soutěž pro diváky – Kurňa, co to je aneb Co už jsme usmažili. Tu vyhrála Anička z pražské folk-punkové kapely Fail Together.

Svými komickými hláškami a osobitou hudbou rozesmíval odpoledne návštěvníky Black coffee stage neúnavný folk-punkový zpěvák Jiří Hvězdoň či mladý básník a stand-up umělec Petr Soukup z Plzně, který je oblíbený zejména na sociálních sítích a píše texty třeba i zpěvačce Lucii Bílé.

Pár hlášek Petra Soukupa:

Každý dělá chyby, proto se na tužku a péro dává guma.

Díky našemu rozchodu mi to jde lépe od ruky.

Zatáhni břicho nebo závěsy.

Když je prdel v životě, není život v prdeli.

Brutální vedro, které panuje a kdy teploměr stoupá až na 33 C°, mohou návštěvníci řešit i příjemným ochlazením nejen v bazénkách připravených od pořadatelů, ale dobrovolní hasiči z Bělče je v pravidelných intervalech kropí proudnicí ze své cisterny. Výbornou festivalovou atmosféru si tak užívají všechny generace. Mighty Sounds pokračuje ještě v neděli.