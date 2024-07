Deník se zúčastnil, jak lze vidět v přiložené fotogalerii a videu, části sobotního i nedělního programu. A stálo to za to. Táborské letiště se o uplynulém víkendu proměnilo opět v obří mraveniště. Nejen Češi, ale i zahraniční účastníci festivalu Mighty Sounds si užili to nejlepší ze žánrů, jako je punkrock, ska, rockabilly, punk, reggae a dalších zpřísněných stylů.