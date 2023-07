V sobotu 29. července se na bechyňském náměstí konal 12. ročník tradičních řemeslných trhů. Podle pořadatelů každoročně přijde kolem deseti tisíc lidí, vstupné se nevybírá a součástí je i bohatý doprovodný program. Město Bechyně slaví 700 let od svého vzniku, rok 2023 se tak nese ve znamení oslav už od ledna.

Keramické trhy přilákaly tisíce lidí. Bechyně slaví ale celý rok | Video: Deník/Lenka Pospíšilová

Hrnčíři, skláři, truhláři, košíkáři a další řemesla v centru lázeňského města nabízeli v sobotu to nejlepší ze svých dílen. Návštěvníci akce obsadili auty celé okolí a na dopravní situaci musela dohlížet i policie a místní strážníci.

„Je tu hrozně lidí, ale to nás neodradilo. Nikdy si to nenecháme ujít. Chodíme se inspirovat, poslechnout hudbu, vždy si odvezu domů něco hezkého,“ říká Alena Novotná, která přijela z Tábora s kamarádkou. „Odvážíme si keramické květiny, nějaký hrneček, ochutnaly jsme pšeničné placky a pokochaly se pohledem z věže na náměstí,“ popisují spokojené návštěvnice.

Prodejce pečlivě vybírají

Keramické trhy už dvanáctým rokem organizuje čtveřice pánů Petr Vymětal, Zdeněk Barták, Martin Kavka a Miroslav Dynda. Dle jejich slov musejí zájemce o umístění stánků pečlivě vybírat, a dokonce některé odmítat. Letos jich dorazilo na 175. „Mívali jsme i víc, ale bojujeme s prostorem, zájem je enormní. Kromě tradiční keramiky se do Bechyně snažíme dostat i další řemesla. Prodejce tak pečlivě vybíráme,“ shrnuje Miroslav Dynda.

VIDEO: Bechyňští ženisté seznámili děti se svou prací i vojenskou technikou

Centrum v sobotu zaplnili stánkaři se širokým spektrem rukodělné produkce. „Máme tu kloboučnici, řezbáře, skláře, kožedělníky, tkalce a šičky s textilními výrobky. Preferujeme české poctivé ručičky,“ podotýká.

Pozdravy slavných

Vše plánují s předstihem, každoročně začínají už v lednu. Nechybí pestrý doprovodný program. „K sedmistému výročí města jsme připravili speciální zdravice hostů, které se během dne promítají na pódiu. Jde o známé osobnosti spjaté s Bechyní: režiséra a herce Jana Kačera, herce Karla Dobrého, pravnučku Františka Křižíka paní Schmausovou či starosty americké Bechyně,“ vysvětluje Dynda.

V městském muzeu lze navštívit speciální výstavu k výročí.Zdroj: Deník/Lenka Pospíšilová

Program pořadatelé připravují tak, aby si přišel na své každý. „Aby si ho užily celé rodiny, od dětí až po mladší ročníky. Připravujeme tvořivé dílny, interaktivní program pro nejmenší s kejklířem, hudební vystoupení od dechovek po moderní hudbu. Součástí byl motorkářský sraz značek Harley Davidson a Harley, točí se pivo a máme i širokou nabídku občerstvení, klobásky, bramboráky, sýry,“ dodává.

Křižíkova pravnučka nezdědila lásku k technice, zato získala dobré vychování

Odpoledne se na pódiu vystřídaly hudební formace jako Buty, Lucie revival, Michal Prokop s kapelou či Krypton. Večerním lákadlem mohla být ještě ohňová show a celodenní akci uzavřela kapela Napříč.

Slaví celý rok

K městskému výročí doplnil informace starosta Štěpán Ondřich. Samospráva kulaté výročí nebere na lehkou váhu a slaví od ledna do prosince. „Slavit jsme začali už 1. ledna tím, že jsme nechali rozeznít všechny bechyňské zvony po dobu symbolických sedmi set vteřin. Bylo to fajn, lidé to kvitovali, bylo to lepší než novoroční ohňostroj, který s sebou nese i neblahé následky pro zvířata,“ upozorňuje.

VIDEO: Křižíkova Bechyňka slaví 120 let. Čeká ji léto plné nostalgických jízd

Dále se konaly akce sportovního i společenského rázu, hlavní termín historických oslav je ale až o víkendu 11. až 13. srpna. „Vše se nese v duchu sedmi set let. V sezoně jsme začali rafty na řece, pokračovali Divadlem v trávě, Koloběžkovou Grand Prix a teď jsou keramické trhy. Vrcholem budou hlavní oslavy v srpnu, kterých se budou účastnit všechny místní spolky a organizace,“ podotýká starosta. Lidé se mohou těšit i na historický průvod městem vedený Janem Lucemberským, koncerty a prohlídky míst, kam se běžně člověk nepodívá.

Více o oslavách ZDE

V městském muzeu lze navštívit speciální výstavu k výročí. „Zároveň i na pódiu během trhů prezentujeme zkrácenou historii města v kostce,“ dodává s tím, že šlo zejména o prezentaci historických fotografií, rytin a vyprávění o osídlení bechyňské ostrožny. „Ačkoliv první zmínka pochází z roku 1323, už dříve tu žili lidé,“ zdůrazňuje Štěpán Ondřich.

Výstava k výročí v muzea

Městské muzeum v Bechyni připravilo ucelenou poutavou výstavu Nejdůležitější mezníky v dějinách Bechyně. Ta podle pracovnice městského informačního centra Mariky Kupské ukazuje časovou osu dějin města včetně artefaktů od pravěku až po současnost. „Výstava vznikla právě k výročí vzniku sedm set let našeho města. Je průřezem od založení po různých etapách do současné doby,“ shrnuje.

Pivovar v Bechyni slaví pět let. Jan Hobza v něm vaří pivo tradičním způsobem

K vidění je zakládací listina, kniha s nejstarší známou vedutou, archeologické nálezy, keramika, fotografie, pohlednice, obrazy, souhrn všech starostů, prezentuje sportovní i volnočasové spolky, významné osobnosti a další. Pro děti je největším lákadlem fotokoutek v podobě strážnice vojenské gardy.

Zdroj: Deník/Lenka Pospíšilová