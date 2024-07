/OBRAZEM, VIDEO/ Po vydatných deštích jsou jihočeské lesy plné houbařů dychtících po úlovcích. Aktuálně příliš nerostou hřibovité houby, ale najít lze samé zajímavé a chutné plodnice. Na některých si pochutnávají jen největší gurmáni. Deník se vypravil do lesa a požádal i o vyjádření lékaře k intoxikaci houbami.

V porostech nyní vášniví sběrači hub mohou najít chutné ryzce syrovinky, lišky obecné, ale i holubinky nazelenalé či ryzce černohlávky. Začínají růst také některé podzimní houby, jako například stroček trubkovitý či liška nálevková. Ti největší znalci si mohou zpestřit jídelníček také nálezy vajíček hadovky smrduté, sírovcem žlutooranžovým či uchem Jidášovým.

Letos v Táboře evidují zatím tři otravy

Jak informoval primář gastroenterologického oddělení Nemocnice Tábor Oliver Šafránek, co se týká sběru hub a jejich následných otrav jedná se o vysoce sezonní záležitost. „Začátkem června jsme měli celkem tři případy těžké otravy muchomůrkou tygrovanou, která byla zaměněna za masáky (pozn. red. muchomůrky růžovky). Pacienti byli přijati na ARO a dalšího jsme přijímali na JIP a následně na ARO překládali,“ popsal.

close info Zdroj: Deník/Lenka Pospíšilová zoom_in Červencové úlovky z jihočeských lesů.

Podle něj by lidé měli sbírat opravdu jen známé mladé houby a pouze v lesích. „Dále doporučujeme sbírat houby do košíku, nouzově třeba do papírové krabice, jelikož v nich mohou dýchat a nepomačkají se. Nevhodné jsou igelitové nebo látkové tašky, v kterých se houby zapaří a pomnoží se v nich látky, které mohou způsobit velké žaludeční nepříjemnosti,“ upozornil primář Šafránek.

Projevy otravy

Otrávený člověk houbami může mít celou řadu příznaků. „Ty závisí především na množství a druhu hub, které byly požity, a také na celkovém zdravotním stavu otráveného. Otrava se může projevovat zvracením, křečemi, dušností a třesem,“ shrnul lékař.

A jak se chovat v případě podezření na otravu houbami? „Rychle vyhledejte lékařskou pomoc. Vyhněte se konzumaci mléka, které dle mýtu při otravě pomáhá, a nekonzumujte ani tučná a těžká jídla. Zbytečně byste ještě více zatížili zažívací trakt a zvýšili tak stres na játra a žaludek. K pití se doporučuje voda nebo čaj,“ uvedl Oliver Šafránek a dodal, že bez porady s lékařem by postižené osoby neměly užívat ani žádné léky.