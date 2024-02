Pro fanoušky cyklokrosu je mistrovství světa v Táboře svátkem. Někteří místní ale kritizují zmatky kolem parkování.

Mistrovství světa v cyklokrosu navštívil v Táboře prezident ČR Petr Pavel | Video: Deník/ Kamil Jáša

Na několik dnů se sjeli do Tábora nejlepší cyklokrosaři z celého světa. Povzbuzovat je chodí zástupy fanoušků. Dění kolem mistrovství má ale i své kritiky.

Už před mistrovstvím světa se objevovaly hlasy, které varovaly před parkovacím chaosem, jenž nastane při mistrovství. Že pro obyvatele sídliště, které je těsně vedle závodní tratě, to nebudou jednoduché dny. Představitelé radnice ale v debatě na zastupitelstvu poukazovali na to, že budou vyhrazené náhradní plochy a že každý bude moci zastavit krátkodobě u domu, třeba senioři, kteří mají obtíže s pohybem.

Táborské cyklokrosové mistrovství světa, pohled zpoza brány.Zdroj: Deník/Edwin Otta

V sobotu bylo na sídlišti skutečně téměř nemožné sehnat volné místo k parkování. Paradoxně, rozdělení míst na zóny pro diváky a pro místní se částečně minulo účinkem. Protože „cizinci“ ani všechna místa pro ně určená nevyužili, ale místní tam nesměli. A naopak, mnozí přijíždějící prostě zastavovali, kde bylo místo, takže i auta s cizokrajnými poznávacími značkami stála tam, kde mělo být místo pro obyvatele sídliště…

Čekání na parkovišti

V sobotu padla třeba i stížnost na komentátory, jejichž hlas se nesl přes malé údolí celým sídlištěm. „Je to tady už třetí den. Jak u bláznů na půdě. Za tři dny už toho mám plnou hlavu,“ posteskla si Eva Hoffmannová na parkovišti na okraji sídliště. Vedle stojící muž zase poznamenal, že podle plánku, který měla veřejnost původně k dispozici, se mělo pro místní zachovat parkování na jedné straně Berlínské ulice. „Ale odtahovali auta z obou stran,“ upozornil muž s tím, že se pokyny měnily, což znamenalo zmatky. Čekal přitom, až odjede z parkoviště auto s cizí značkou, aby mohl zavolat kolegu, který měl potom přijet na uprázdněné místo. Postoj dalších kritiků shrnul Josef Mikuláček, odmítl tvrzení, že na akci Tábor vydělá a vyjádřil expresivně názor, že Tábor nevydělá nic.

Také autor článku při hledání místa k parkování musel chvíli projíždět okrajem sídliště, ale řídil se radou městských policistů a jednu skulinu v hustých řadách parkujících aut přece jen našel.

Mistrovství světa v cyklokrosu v Táboře navštívil i prezident Petr Pavel.Zdroj: Petr Tibitanzl

Obyvatelé města ale vnímají mistrovství různě. Mají i postoj spíše mírně pozitivní. Jako kamarádky Natálie a Adriana, které sledovaly závody jen chvíli z protější stráně. Na závodiště se nechystaly, protože se jim zdálo vstupné na úrovni stovek korun moc vysoké. „Koukneme se jenom zvenčí,“ konstatovaly dívky, které samy ale na kole jezdí. „Letos jsem už jela s tátou do Plané,“ řekla Natálie a dodala, že na kole jezdí pravidelně. K mistrovství připojila, že výsledky u nich doma sleduje děda. Adriana uvedla, že letos už byla na výletě v okolí Choustníku a dodala, že výsledky cyklokrosu sleduje za rodinu táta.

Fandící příznivci

K divákům z Tábora patřil přímo na závodišti Milan Fořter. „Byl jsem tu už včera,“ uvedl v sobotu a doplnil, že v neděli půjde zase. „Teď už je to jasný,“ uvedl ke končícímu závodu žen, kterému jasně vládly Nizozemky. Na akci potkal i známé, také sportovní příznivce. „Potkal jsem dva, tři kluky z kuželek,“ usmál se Milan Fořter.

Pravidelně chodí na závody i Zdeněk Vobinuška, byl se podívat i na předcházejícím mistrovství republiky. Zmínil, že výsledky české reprezentace čekal lepší, ale neztrácel optimismus. „Spíš se těším na neděli,“ dodal Zdeněk Vobinuška a jmenoval Adama Ťoupalíka nebo Michaela Boroše, jako cyklokrosaře, které bude sledovat, mimo jiné proto, že jsou kamarádi rodinného přítele.

Do Tábora dorazil prezident České republiky Petr Pavel

Do areálu přišla i úplně nejmladší cyklistická generace. Vnuka Marka vzala na závody babička Mirka Hrubá. „Už jsme byli dnes dopoledne, jen jsme se byli najíst,“ řekla v sobotu u vstupu na závodiště. Konstatovala, že manžel i syn jezdili cyklokros a vnuk na kole začíná. Na závodech se mu líbilo a fandil naplno.

Chtěli to vidět

Jen na sobotu přijeli z Prahy Jaroslav Šebek se Zdeňkou Děrdovou, kteří se sami věnují trailovému běhání, kde jsou tratě od 50 kilometrů výš. „Tady jsme nikdy nebyli, ale chtěli jsme mistrovství světa vidět,“ uvedl Jaroslav Šebek a doplnil, že sleduje jako sportovní fanoušek i cyklokros a celou cyklistiku. Jako jednu z posledních akcí, kterých se účastnili, připomněla Zdeňka Děrdová trailový běh ve Francii nebo Mozart maraton v Rakousku.

Mistrovství světa v cyklokrosu v Táboře.Zdroj: Petr Tibitanzl

Mezi diváky dorazili i aktivní cyklokrosaři. Z Rakovníka bratři Koubové. „Zážitek dobrý,“ komentoval pohled na závod nikoliv z tratě Ondřej Kouba, který jezdí v kategorii kadet. Připojil, že má kamarády i v kategorii do 23 let, která jela v sobotu po poledni. „Máme kamarádky i mezi juniorkami,“ připojil Daniel Kouba, jezdící sám už v kategorii do 23 let. Mladí cyklokrosaři dodali, že své poslední závody jeli v Lounech a Jičíně.