V Piaristické ulici 22 jen pár kroků od náměstí Přemysla Otakara II. v Budějovicích to každý večer kromě neděle žije. Tři bratři - kominíci - tu od března provozují karaoke bar věnovaný poctě svému řemeslu. Jmenuje se Camino, což je v italštině komín, a po 21. hodině si tu můžete zazpívat víc než 1500 písní.

Kominický bar v Českých Budějovicích. | Video: Lenka Pospíšilová

V interiéru vyladěném do detailu převládá černá barva. Jako dekorace nechybí kominická štětka, žebříky nebo množství čtyřlístků. Kominické motivy mají i panáky, do drinků dostanete černé brčko a na podtácku se leskne čtyřlístek. Jak popisuje třicetiletý Jakub Kůta, otevřít si takový podnik byl jeho velký sen. „Jsem kominík, věnuji se tomu deset let. Mám dva bratry, Tomáš to dělá aktivně, nejmladší David dostal na starosti provoz baru,“ prozrazuje úvodem.

Propojili povolání se zábavou

Odjakživa má rád karaoke. „Je to zábava pro mladé. Nápad na realizaci přišel v hospodě. Ze začátku to byla taková legrace, a nakonec to vyšlo,“ směje se hnědooký mladík. Pak ho napadlo, že mají zajímavé povolání a dalo by se to spojit. „Nikde jsem nic podobného neviděl. Myslím, že jsme unikát v rámci republiky,“ domnívá se Jakub Kůta.

S mladším bratrem se domluvili, že do toho půjdou. Vše prý byla náhoda. „Bylo to asi osudové, protože jsme si to jen vymysleli a plánovali v hlavě. Považovali to spíš za žert, protože jsme neměli konkrétní místo,“ dodává.

Dříve v prostorách býval Snack bar U Rudy, Jakub tam chodil od svých 18 let. „Bylo tu také karaoke jako zábava, podle mě sem patří. A tak jsem sehnal přes kamaráda telefon na majitele domu, zkusil jsem zavolat a shodou okolností v tom momentu končili poslední nájemníci,“ popisuje příběh netradičního podniku.

Čekala je spousta práce

Interiér ale nutně potřeboval rekonstrukci. „Věnovali jsme se tomu tři měsíce. Veškeré zednické práce jsme si dělali sami a výsledek můžete vidět,“ podotýká Jakub Kůta. Slavnostní otevření bylo v sobotu 4. března a od té doby se dveře netrhnou. "Víkendy jsou narvané. Na návštěvnost si stěžovat nemůžu," informuje.

Vnitřní dispozice je členitá, dělí se na přední a zadní bar, součástí je uzavřený salonek a sociální zařízení. „Vepředu se točí pivo, rozlévá víno, připravují domácí limonády nebo káva, v zadní části se míchají drinky a nalévají panáky,“ vysvětluje. Na černých zdech mohou hosté zanechat stopu. „Zavedli jsme to při otevíračce. Půjčujeme bílé fixy a hosté mohou vytvořit na stěně malbu nebo zanechat nějaký text na památku,“ uvádí dále kominík.

Plány do budoucnosti

Zvažují i vlastní občerstvení. „Jsme schopni zajistit předem pro zájemce o firemní večírek třeba občerstvení ve formě rautu, na přání zákazníka i narozeninový dort. Do budoucna chceme nabízet i kominické zákusky ke kávě - komíny, kominíky, čtyřlístky - z dílny naší kamarádky cukrářky. K pivu potom studenou kuchyni, obložené talíře, třeba uzeniny, sýry, tlačenky nebo utopence,“ zmiňuje plány.

U baru si navíc lze objednat i kominické služby, zájem o řemeslníky je prý v současnosti obrovský. „Práce je v oboru opravdu hodně, musím ji pomalu odmítat. Proto jsme si rozdělili kompetence. Tomáš čistí komíny, já dělám kolaudace, revize po výměně spotřebiče, vložkuji komíny. O bar se stará David,“ podotýká Jakub.

Jejich logem je zelený čtyřlístek, protože lidé stále věří, že kominíci od sazí nosí štěstí. „Říkáme všem, ať si k nám přijdou pro štěstí a na zelenou,“ uzavírá heslem podniku.

Kůtovi chtěli i nevšední název, který by se dobře pamatoval. Ne U Kominíka nebo Komín. Kominické řemeslo pochází z Itálie, kam rádi jezdí na celosvětová setkání kominíků, a tak jim Camino - v překladu komín - přišlo jako „sexy“ jméno pro jedinečný bar. Prostor s kapacitou asi osmdesát osob chtějí časem nabídnout i začínajícím umělcům, hudebníkům, komikům nebo tu pořádat různé přednášky. V podloubí by rádi vybudovali venkovní boxy na sezení.

V kominickém baru se podle obsluhy nejčastěji zpívají písně jako Jahody mražený, Reklama na ticho, Příběh nekončí nebo Zamilovaný nešťastná.



Nejoblíbenější karaoke písně v ČR:

1. Nonstop - Michal David

2. Proč pocit mám - Harlej

3. Nejsi sám - Verona

4. Moje malá premiéra - Petra Janů

5. Kávu si osladil - Kabát

6. Žízeň - Kabát

7. Slzy tvý mámy - Olympic

8. Tepláky - Nightwork

9. Hledá se žena - Mandrage

10. Večírek osamělých srdcí - Tichá dohoda