Na nástupišti musí stačit na připálení svíčky nebo petrolejky minuta nebo dvě, pak se vlak dá znovu do pohybu a betlémské světlo pokračuje ve své pouti.

Betlémské světlo, předávání na nádraží ve Veselí nad Lužnicí. | Foto: Deník/Edwin Otta

Skoro jako armádní výsadek se musejí chovat skauti, kteří po České republice rozvážejí betlémské světlo. Na nástupišti mají jen minutu nebo dvě, sotva co vlak zastaví musejí vyskočit na perón, připálit svíčku nebo petrolejku těm, kteří už čekají na místě a potom se rychle vrátit do vlaku, který musí dál pokračovat v jízdě.

Na jih Čech se dostalo tentokrát betlémské světlo v sobotu 16. prosince 2023 a do Veselí nad Lužnicí přivezli malý plamínek jako obvykle skauti v rychlíku z Brna. Čekalo už na ně několik desítek lidí. „Jsem tu podruhé,“ zmínil Michal Čáp zvaný Číča a doplnil, že připravené jsou oddílové petrolejky i svítilny se svíčkou, špejle na připalování a někteří skauti si už na nádraží přinesli i svíčky a jiné svítilny z domova.

Do měst i vesnic

„Pojedeme pak vlakem do Velenic,“ doplnil v sobotu před půl dvanáctou Číča k úkolu skautů, kteří čekali na veselském nástupišti a připojil, že cestou budou připalovat světlo dalším zájemcům. „Je to na principu rozvětvování,“ přiblížil systém rozvozu Vít Hudlík, který se akce účastnil už podeváté. „Do Budějovic se betlémské světlo poveze teď Plzeňákem,“ řekl Vít Hudlík k rychlíku, který z Brna mířil až na západ republiky.

S vlastní petrolejkou přišla Anežka Melcerová a vysvětlila, že svítilen je pro jistotu připraveno víc. „Kluci pojednou do Velenic a my budeme rozvážet světlo po okolních vesnicích. Do Zlukova, Bošilce, Veselí i do kostela,“ vypočetla nadcházející štace další z účastnic.

V Budějovicích dvakrát

Betlémské světlo rozvážejí v České republice skauti od roku 1989. Do Českých Budějovic je skautští kurýři přivezli 16. prosince vlakem. Podle Heleny Kaskové zvané Tříska z budějovického skautského střediska Walden si zájemci budou moci plamínek připálit při dvou akcích konaných před Štědrým dnem.

„Betlémské světlo je předvánoční služba skautů a skautek společnosti. Je symbolem míru, naděje a přátelství. V náročných časech, které v posledních letech prožíváme, připomíná, že právě pevné blízké vztahy a vzájemná pospolitost jsou tím, na čem může společnost stát i v těžších chvílích,” říká k tradiční akci Pavel Dvořák z budějovického skautského střediska Walden. Od soboty uchovávají skauti světlo zapálené až do Štědrého dne.

Betlémské světlo, předávání na nádraží ve Veselí nad Lužnicí.Zdroj: Deník/Edwin Otta

Veřejnost bude mít možnost Betlémské světlo získat v Budějovicích na dvou místech, kde skauti uspořádají rozdávání. Poprvé ve čtvrtek 21. prosince od 17 do 19 hodin na Piaristickém náměstí. Druhé rozdávání se uskuteční ve čtvrtek 22. prosince od 18 hodin v kostele Českobratrské církve evangelické v Českých Budějovicích, v ulici tř. 28. října č. p. 28. Pro zájemce bez vlastní svíčky zde bude k dispozici omezené množství svíček k zakoupení na místě.