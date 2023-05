Zhruba týden zbývá do začátku Vimperského majálesu 2023, letos jde už o sedmý ročník. Jeho organizátorům, což je spolek Mission Vimperk, za kterým stojí parta přátel Šimon Blaschko, Michal Pluščenko, Ondřej Janda a od loňského roku ještě Šimonův bratr Štěpán, optimismus prý nechybí. „Rádi bychom zopakovali čísla z loňska, tedy dva a půl tisíce lidí v publiku,“ konstatuje Šimon Blaschko s tím, že letos to může být i více.

Vimperský majáles 2022. | Foto: Ondřej Sellner, Michal Bártík

Předprodej vstupenek na dnes již známý a oblíbený festival Vimperský majáles zatím kopíruje loňské prodeje, Vimperský majáles 2022.Zdroj: Poskytl Šimon Blaschkoproto organizátoři věří, že cíl dva a půl tisíce návštěvníků je reálný. Doufají, že vstupenky budou k mání ještě na místě samotném. Vimperský majáles 2023 se koná v sobotu 20. května v areálu vimperského letního kina. Kapacita areálu je zhruba tři tisíce lidí, a tak by se měli vejít všichni. Je až neuvěřitelné, jak se povedlo Vimperský majáles rozjet. Možným důvodem loňského úspěchu může být i to, že vinou covidu-19 ho organizátoři vlastně připravovali dlouhé tři roky. „S pořádáním sice bylo spojena spousta otazníků, ale nakonec se z něj ale vyklubal největší ročník v historii. Nakonec i pauza byla v mnoha ohledech prospěšná. Vylepšili jsme postupy, ale zároveň jsme ale část organizačních věcí zapomněli a museli je oprašovat. Stálo nás to hodně času i sil, ale od organizátorů jiných festivalů máme informace, že oni to měli podobně,“ vysvětluje Šimon Blaschko.

Spolek Mission Vimperk stojí nejen za organizací, ale také celým financováním. V případě prodělku musejí sáhnout do spolkové kasy. „To ale reálně znamená do vlastních kapes,“ dodává Šimon Blaschko s tím, že minulosti už spolek okusil, jaké to je skončit v mínusu. Prý ale nešlo o žádnou horentní sumu. „V posledních letech držíme rozpočet vyrovnaný a doufáme, že tak to bude i letos. Sluší se zmínit, že ze vstupného bychom Majáles neměli šanci zaplatit, součástí příjmů jsou i finance z občerstvení a také podpora partnerů v čele s Rohde & Schwarz a městem Vimperk,“ upřesnil. K tomu musí spolek komunikovat a spolupracovat s policií a před akcí projít úskalí nebo scénáře, které mohou nastat. V docházkové vzdálenosti od areálu je poměrně dost parkovacích kapacit, na které týden před akcí organizátoři informují na sítích.

Šimon Blaschko pro Deník zhodnotil předešlé ročníky Vimperského majálesu, co se počtu návštěvníků týká. Říká, že neví, kdy nastal bod zlomu a festival je zaujal. Už první rok byl ale úspěšný a na Vimperský majáles dorazilo na osm stovek lidí. „O rok později jsme zlomili tisícovku, těsně před covidem jsme atakovali dva tisíce. Osobně si myslím, že právě 2000 lidí je návštěvnost, na kterou můžeme s ohledem i na spádovou oblast dlouhodobě mířit a držet se na ní,“ tvrdí a odpovídá na další otázky Deníku.

Při skončení loňského ročníku jste zmínil, že vlastně v té chvíli začínají přípravy na další. Od kdy ale víte, jaké interprety chcete ve vimperském letňáku slyšet?

Na úvod odpovědi sám sebe dokonce opravím, už před několika týdny jsme dokonce rozběhli přípravy na rok 2024 a známe první jména. Ta si necháme ještě chvíli pro sebe. Jinak dlouhodobě máme seznam jmen, ze kterého při bookingu vycházíme. Snažíme se vozit interprety, kteří ve Vimperku ještě nebyli, ale není to vždy možné. Přeci jen těch velkých jmen je v ČR určitý okruh. Když už se ale někdo vrací, pak to jsou jména, u kterých víme, že to bude stát za to.

Vimperský majáles 2022.Zdroj: Reprofoto Deník/Jana VandlíčkováNa koho se tedy můžeme těšit letos?

Zřejmě největším jménem je David Koller se svou kapelou, jenž mimo jiné také působí v legendární Lucii, která formovala českou rockovou scénu. Velmi oblíbený je také písničkář Pokáč nebo autoři mnoha hitů Mňága a Žďorp z Valašského Meziříčí. Mladší publikum pak potěší rapeři Rest a 58G, druzí jmenovaní nedávno navíc získali hudební cenu Anděl. Prostor dostanou také místní interpreti, tentokrát volba padla na The Last June a AM Band, chybět nebude ani pohádka pro nejmenší z dílny Národního divadla Čkyně.

Byl někdo, koho jste si přáli, ale on odmítl nebo prostě už nemohl na vámi zvolený termín dorazit?

Vždy jsou tři body, na kterých musíme najít shodu: termín, finance a také technické požadavky. Nejčastěji narazíme na problém u těch prvních dvou, ale už se i stalo, že datum i honorář jsou v pohodě, ale kapela se nám třeba nevejde na pódium, které s ohledem na možnosti areálu nejde příliš zvětšovat. Pro letošní rok se nám po diskuzích s naším dodavatelem techniky přeci jen podařilo zajistit větší stage, což bude, věříme, jedna z nejviditelnějších novinek pro rok 2023.

Přichystali jste ještě nějaké další novinky?

Tou zřejmě nejzásadnější je bezhotovostní odbavení v areálu, které nám zajišťuje firma NFCtron. U vstupu dostanou návštěvníci náramek s čipem, na který si hned na začátku areálu dobijí peníze (hotově i kartou) a čipem následně budou platit u všech stánků. Pevně věříme, že to pro příchozí bude jednak pohodlnější a zároveň rychlejší, aby nemuseli trávit čas ve frontách. A když někomu na čipu zůstanou peníze, může si je po akci nechat poslat bezplatně na účet.

Mimochodem, podle jakého klíče volíte termín?

Máme za sebou šest ročníků, kdy jsme vystřídali různé květnové víkendy, nejlépe nám z toho vychází právě ten třetí, kterého se v současné době snažíme držet.

Jako každý pořadatel se musíte bát počasí, ve Vimperku zvlášť, tam je zima i v létě? Existuje mokrá varianta?

Při současné velikosti akce už není alternativní varianta pod střechou možná. Snad to nezakřiknu, ale doposud jsme měli na počasí relativně štěstí, tropy to sice nebývají, ale déšť se nám až na jednu výjimku vyhýbal. Jednou dokonce pršelo za plotem areálu, ale přímo v něm ani kapka.

Kolik je vlastně v týmu na přípravu majálesu lidí? Co všechno je potřeba zajistit, aby to „klaplo“?

Nejužší tým tvoří v současnosti pět lidí. Hlavní organizační odpovědnost jde za mnou, Michalem a Ondrou, brácha se stará o grafiku, po loňském roce jsme navíc do týmu přibrali kamarádku Zuzku, která nám pomáhá udržet pořádek v toku informací a částečně se stará o sociální sítě. Těch agend, které je potřeba zajistit, je velká spousta, třeba technika (stage, zvuk, světla), booking kapel, propagace, komunikace se stánkaři, účetnictví, různá povolení, jednání s partnery a mnoho dalších. Naštěstí už nám za ty roky vykrystalizovalo, kdo jsme v čem silný, proto si každý jedeme svojí linii a k diskuzi dáváme jen zásadní věci, které je potřeba odhlasovat. I ve spolku nám totiž vládne demokracie.

Jaké věkové kategorie majáles navštěvují? Sestavujete program a interprety podle hodnocení návštěvníků?

To věkové rozpětí je velmi široké a troufám si tvrdit, že s doprovodným programem v týdnu před Vimperským majálesem máme zásah do všech věkových skupin, od studentů po seniory. I v letním kině je to tradičně pestré, od dětí v kočárcích až po návštěvníky kolem šedesátky. Každý rok sbíráme od fanoušků zpětnou vazbu, koho by rádi ve Vimperku viděli, ale těch nápadů jsou stovky a my máme jen jednotky míst pro účinkující, finální skladba proto padá na naše bedra.

Součástí je týden dopředu také doprovodný program, co nabídne letos a podle čeho jste vybírali?

V letošním roce se s programem nastěhujeme do Herrenhausu, což je budova mezi Cihelnou a Music Barem ve Vimperku. V současné chvíli je v řešení možnost jeho rozsáhlé rekonstrukce, aby se tento prostor stal dalším kulturním místem ve Vimperku. A my budeme taková první vlaštovka, která ho vyzkouší. Ve spolupráci se spolky Vimperk žije, Muzejním spolkem vimperského panství a MěKS Vimperk jsme připravili program, který začne v pondělí 15. května slavnostním zahájením, vernisáží a koncertem pěveckého sboru ze ZUŠ Vimperk.

V úterý nás od 18 hodin čeká povídání o Mexiku s Monikou Brenišínovou, ve středu také v 18 hodin živá verze oblíbeného podcastu Přepište dějiny, ve čtvrtek od 20 hodin tradiční PechaKucha Night, v pátek pak program uzavře nejprve od 19 hodin stand up show v podání Hranic Humoru, od 20.30 hodin naváže koncert pražské kapely Dirty Blondes.

Návštěvníci Majálesu si tradičně mohou kromě hudebního programu užít i spoustu dalších věcí. Co chystáte na letošní rok?

Na Majálesu se návštěvníkům snažíme zprostředkovat komplexní zážitek – nejen v podobě kvalitní hudební dramaturgie, ale také dalším děním v areálu. Chybět nebudou různá stanoviště pro nejmenší, malování na obličej, fotokoutek nebo třeba bubenický workshop, záležet si dáváme také na stáncích s jídlem, aby si i chuťové buňky přišly na své.