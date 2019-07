Jižní Čechy – Zemědělci očekávají po květnových deštích nárůst úrody většiny plodin. Sklizeň bude podle jejich odhadů vyšší především u základních obilovin, jako je pšenice, ječmen či žito. Nárůst se ovšem dotkne také třešní či rybízu. To vše díky květnovým nadprůměrným srážkám, které oproti jiným rokům dorazily.

Sklizeň - Ilustrační foto. | Foto: Deník / Jan Karásek

Podle ředitelky regionální agrární komory Jihočeského kraje Hany Šťastné jsou ale očekávání obecně vždy co nejvyšší. „Okresy co již sklizeň provádí skutečně hlásí nadprůměr, nárůst ale nemůžeme konstatovat na úplně všech místech,“ komentovala Hana Šťastná. Dle ní je s osením nejdál Českobudějovicko, nejpomaleji pak postupují na Prachaticku, a to hlavně kvůli vyššímu terénu. Problém s úrodou ale zemědělci hlásí hlavně u řepky.