Turek, který se narodil v Lustenau a vyrostl ve Vorarlbergu, zavraždil 49letého vedoucího sociálního odboru Okresního úřadu v Dornbirnu, napsaly OÖN. Pod vlivem 0,75 promile alkoholu a tišících prostředků ho probodl 6. února 2019 kuchyňským nožem s ostřím 20 centimetrů v jeho kanceláři.

U prvoinstančního soudu tvrdil, že poškozeného chtěl jen “píchnout do ramena”. Ten ale zrovna vstával a útočník prý jen zbraň trochu odklonil, aby nesměřovala k srdci. „Mám bojové zkušenosti. Kdybych chtěl někoho usmrtit, bodnu ho přímo do srdce,” prohlásil. “Tohle byla nehoda…” Rána přitom proťala hrudní kost a pronikla k páteři. Byla vedena takovou silou, že nůž útočníkovi sklouzl a pachateli poranil ruku. Vzal tedy zbraň do druhé a bodl celkem třináctkrát. Jedna rána přetnula aortu, další směřovaly i do intimních míst…

Vinu hledal u zavražděného – urážel ho prý a dlouhé dny mu odepíral informace o jeho nároku na minimální podporu. “Vždycky na mne křičel a posílal mne všude možné, bez důvodu.” Pak prý na něho přišel blackout… Nůž prý měl u sebe i při předchozích návštěvách úřadu: “Kdybych se chtěl mstít, mohl jsem ho zabít dřív,” tvrdil.

Obhajoba připomínala dlouhou historii vztahu útočníka a oběti. Poprvé se setkali, když provinilce Ö. banda mladistvých “nastrkovala” do akcí jako 12letého trestně neodpovědného, a poškozený sloužil u cizinecké policie. V letech 1998, 1999 a 2002 Soneru hrozili odsunem, nebude-li se držet rakouských zákonů. V roce 2008 mu zákaz pobytu vyhlásil po jeho patnáctém odsouzení za krádeže a drogové delikty úředník, kterého později zabil…

Vypovězený se v roce 2019 ilegálně do Rakouska vrátil s tvrzením, že v roce 2015 bojoval v Sýrii a zabil minimálně dva turecké vojáky. Proto mu prý hrozilo v Turecku stíhání…

Pachatel úřad v Dornbirnu navštívil několikrát předtím kvůli neposkytnuté očekávané sociální podpoře. V den činu mu byla přislíbena její výplata ještě téhož dne. Nato Ö. odešel, ale zakrátko se vrátil a po hádce poškozeného opakovaně bodl. Odsouzený u soudu jen řekl, že “na svůj čin není hrdý” a bude jej litovat do konce života. Facebook, VOL.AT/Mattias Rauch

Raiffeisenka jde k nám pro dynamiku

Raiffeisen Bank International (RBI) poklesl loni kvůli koroně koncernový výsledek o třetinu na 804 miliony eur.

Předseda představenstva Johann Strobl očekává “víc dynamiky” až ve druhé polovině roku 2021. “Ta má přijít hlavně z Česka,” parafrázuje ho deník OÖN. Tato země má být klíčovým bodem trhu RBI. “Chce se dál rozvinout především ,organizovaným rozvojem´ v České republice, kde v minulých týdnech ale přikupovaly také Equa Bank a Akcenta. RBI nadto může převzít české privátní klienty ING-Bank, která se ze země stahuje,” uvádí list.

Česko není podle Strobla jediným trhem, kde banka doufá v rozvoj. Potenciální vidí také v Maďarsku, Rusku a Srbsku. Přes aktuální pokles společnost trvá na výplatě divident 0,48 eura na akcii.