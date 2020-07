Udala ji sousedka. Před soudem obviněná ujišťovala, že nikoho nechtěla ohrozit, nikoho také na procházce nepotkala. Na cestě měla roušku. „Nesla jsem těžce těch více dnů bez možnosti vycházet ven, kdy jsem směla jít jen na balkon,“ uvedla v slzách.

Žena, která na ni podala trestní oznámení, jako svědkyně vysvětlovala, že krátce předtím, než se potkaly venku, se dozvěděla od jiných lidí, že sousedka je nakažená koronavirem. Když se jí soudce zeptal, proč ji neoslovila, řekla: „Byla jsem v panice, netroufla jsem si, média týdny hlásila stovky mrtvých ve Španělsku, Anglii nebo Itálii, nechtěla jsem to křičet na půl obce…“ Ale odvahu zavolat to policii jste přece měla?! pokračoval soudce a svědkyně přitakala, uvádí list. Nešlo jí prý o to, aby byla sousedka potrestána, chtěla jen, aby se doma vyléčila…

„Čin byl spáchán,“ uvedl žalobce v závěrečné řeči. „Když je někdo pozitivně testován, musí se pravidly řídit, nesmí chodit ven. Není jednoduché týdny zůstávat v bytě, to je jasné, ale v takové situaci se karanténa musí dodržet. To by měl ukázat i rozsudek, když se zdá, že právě přichází druhá vlna korony…“

Soudce pak vynesl rozhodnutí o peněžitém trestu 1200 eur. Obviněné polehčovalo doznání, bezúhonnost a to, že její procházka konkrétně neohrozila další lidi. Neodpustil si ale také poznámku při odůvodnění verdiktu: „Denuncování by se nemělo stát lidovým sportem. Takovou společnost bych osobně nechtěl…“ Rozsudek není v právní moci, žalobce se odvolal. „Myslím, že v takovémto případě by byl podmíněný trest kratšího odnětí svobody přiměřený, proto věc posílám k Vrchnímu zemskému soudu v Linci,“ řekl.

Na dopravě v podniku ušetří tisíce kilometrů

Je to zpráva jako z jiného světa. Nové vedení cest s novým přejezdem železnice v areálu firmy BMW ve Steyru ušetří ročně 100 000 kilometrů jízd nákladních aut, tedy emise 150 tun oxidu uhličitého, píší OÖN. Nový semafor na příjezdu spotřebuje o 90 % méně energie, protože bude přizpůsoben směnnému provozu výroby. Přibudou také nové odstavné plochy pro kola a motocykly. Do nových cest firma investovala loni dva miliony eur, do celé infrastruktury filiálky 360 milionů. Něco připlatilo i město. „Je to samozřejmé, potřebujeme průmysl a jsme na něj hrdi,“ říká starosta Gerald Hackl.

Zátah na pasáky

Při zátahu proti ilegální prostituci ve Vídni vznesla policie 197 obvinění proti 58 osobám, píší OÖN. Ke skutkům docházelo v bytech, které byly dříve pronajímány turistům a v čase koronavirové pandémie zůstaly prázdné. Stíhány jsou neohlášené prostitutky, nájemci a majitelé apartmánů. Jedenáct bytů bylo policejně uzavřeno. Linecký list doplňuje, že nákaza znemožnila legální prostituci. 1. července z nařízení o konci zákazu vycházení odpadl i zákaz vstupu do bordelů. Zmíněný zátah vyvolala podle zprávy policie zvýšená prezentace prostitutek na internetu a nabídky ilegální sexuální práce pokračují i po uvolnění oficiální činnosti.

Duchapřítomný dřevař

Při práci v lese u Grainetu v okrese Freyung se těžce zranil 61letý muž. Při zpracovávání kulatiny se mu dostala noha pod kmen. Motorovou pilou, kterou měl naštěstí v dosahu, se dokázal sám z vězení vyřezat. Alarmoval také své známé a záchranku. Se zlomeninami nohy byl dopraven do nemocnice, píše PNP.

Podmínka za přejeté dítě

Loni v srpnu přijel v Salcburku řidič osobního auta ke kostelu pro manželku, naložil ji a v zóně s povolenou jízdou krokem náhle najel nečekaně rychlostí nejméně 26 km/h do skupiny lidí. Čtyřletá dívenka syrského původu zemřela, 45letá lékařka utrpěla otřes mozku druhého stupně, více zlomenin, tržné rány atd. Experti vyloučili, že nehodu způsobila technická závada. 91letého viníka nehody, který se k hlavnímu líčení omluvil ze zdravotních a psychických důvodů, soud potrestal za usmrcení a ublížení na zdraví z hrubé nedbalosti devíti měsíci podmíněně a peněžitým trestem 3960 eur, píší OÖN. Pozůstalí mají dostat dílčí odškodnění celkem 30 000 eur, zástupce poškozených požadoval pro rodinu celkem 190 000.

Za polehčující okolnosti soudkyně obžalovanému přiznala doznání, dosavadní bezúhonnost a dobrovolné odevzdání řidičského průkazu po nehodě. Po telefonické informaci od obhájce rozsudek přijal. Práva na odvolání se vzdal i žalobce.

Právní zástupce poškozených mínil, že nehoda je lidskou katastrofou pro rodiče a bratra usmrcené holčičky. Matka trpí těžkou posttraumatickou poruchou a je ohrožena sebevražednými rozpoloženími. Pozůstalí v dopisech advokátovi vznesli těžké výhrady i proti rodině obžalovaného – přes jeho zdravotní omezení prý seniora dál povzbuzovali k řízení. Měl k tomu v interiéru vozidla dokonce pomocnou nálepku k obsluhování auta. Po nehodě ji rodina odstranila a krev z auta omyla, vytýkal otec dívenky.

Do Bavorska s objížďkami

Spolková silnice B 12 mezi Herzogsreutem a Philippsreutem, tedy od Čech, bude od pondělí 27. července pravděpodobně do 19. září uzavřena kvůli sanaci povrchu vozovky, píše PNP. Kompletně bude do 31. srpna zastavena doprava od křižovatky s FRG 14 u Herzogsreutu po křižovatku státní silnice 2130. Objížďka na Deggendorf a Freyung povede přes Bischofsreut, Haidmühle a Altreichenau a bude směrově řízena světelnou signalizací.