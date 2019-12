Nákupní předvánoční horečku, kterou nákupní centra pocítila hlavně o adventních nedělích, střídají od 27. prosince povánoční slevy a výprodeje. Pod stromečkem jsou navíc trendem dárkové poukazy, a zákazníci tak přicházejí nakupovat zboží hned po vánočních svátcích.

Největší obchodní centrum v Jihočeském kraji, které sídlí na Pražské v Českých Budějovicích, zaznamenává v období kolem Vánoc nejvyšší návštěvnost z celého roku. Pavlína Jandová, marketingová manažerka IGY Centra, uvedla, že za letošní rok prošlo nákupním centrem sedm milionů návštěvníků. Nejvyšší návštěvnost z celého roku je podle ní právě v tomto čase. „Zatímco průměrně projde centrem zhruba 20 tisíc zákazníků denně, ve vytížených nákupních obdobích, ke kterým patří i dny těsně před Vánoci a v povánočních výprodejích, toto číslo roste o 50 až 75 procent,“ sdělila.

Českobudějovické obchodní centrum startuje povánoční slevy a výprodeje ve většině obchodů od 27. prosince, potrvají přibližně do poloviny až do konce ledna. „Sezonními výprodeji si obchodníci uvolňují místo ve skladech, aby mohli nakoupit nové zboží. Někteří spustili své slevové akce již pár dnů před Vánoci,“ popsala s tím, že ceny mohou jít dolů až o padesát procent. Lidé si podle ní nejčastěji kupují ve výprodejích módu, elektroniku i spotřebiče. „Vyprodává se také vánoční zboží jako například dárkové kosmetické balíčky, oblečení s vánoční či se sváteční tematikou,“ vyjmenovala.

Lákavé jsou pro Jihočechy ale i slevy v zahraničních obchodech. Eliška Zbořilová z Hluboké nad Vltavou v pátek vyjela do rakouského Lince. „Nakupuji moc ráda ve slevách a výprodejích po Vánocích. Ježíšky nakupuji spíše před Vánoci. Když jsou to dražší věci, tak počkám na slevy. Zrovna jedu na povánoční slevy do Lince.Těším se, že si koupím věci do bytu, drobnosti a hadříky,“ líčila.

Dana Petřičková z Mažic na Táborsku ve vánočních výprodejích vůbec nenakupuje.

Ani Edita Vránková z Českých Budějovic povánoční slevy nevyhledává. „Podle mého obchodníci často lákají na slevy, které ani nedodrží a produkt nabízí stále za stejnou cenu. Jenom klamou. Po Vánocích nakupuji nerada,“ dodala.