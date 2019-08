„Ačkoliv její název ,Atomik´ by naznačoval opak, není tento alkohol podle výzkumníků Univerzity v Portsmouthu radiaktivní,“ uvádí list.

V obilí byla sice radioaktivita naměřena, ve vodce ale po destilaci už nebyla prokázána. „Podle mého názoru je to nejdůležitější láhev alkoholu na světě, protože by mohla napomoci k tomu, aby se obyvatelé kolem zakázané zóny ekonomicky vzmohli,“ uvedl profesor Jim Smith, který se na projektu podílí. Vědci by chtěli založit společnost a v příštím roce začít s prodejem produktu. „75 procent výtěžku má jít domácím,“ končí OÖN.

Stoletý řidič?

Myslel to dobře a jako svědek nehody tramvaje se přihlásil policistům, kteří srážku vyšetřovali. Ptali se na jeho totožnost, a on se představil řidičákem, píší OÖN a vyprávějí jeho příběh. 12. března oslavil tento Vídeňák sté narozeniny. Dva dny nato přišel k bezpečnostnímu tréninku Clubu Mobil, který vystavuje dobrozdání o řidičských schopnostech. „Všemi testy suverénně prošel,“ říká zakladatelka klubu Edith Grünseis-Pacherová z Andorfu. Úřady braly posudek ale jako přívětivý a poslali seniora k vyšetření dopravním psychologům. I tuto překážku zvládl suverénně a úřad mu musel doklad vrátit. „Vídeňák se ale zlobí, protože povolení dostal jen na rok, a z ,uražené pýchy´ chce řidičák co nejdřív vrátit dobrovolně,“ pokračuje list.

Rozvádí, že věk v žádném případě automaticky šoféra nezneschopňuje. „Před pár týdny byl u nás 93letý, který byl naprosto fit,“ říká v listě Michael Babl ze zemského ředitelství policie. Také okresní úřední lékařka pro Linec-venkov Barbara Danningerová zmiňuje jiného 93letého, kterému nedávno měnila takové dočasné povolení. „Nevěděla bych, jak bych omezení odůvodnila,“ vysvětlila. Dodává, že jsou na druhé straně také 50letí, kteří jsou biologicky starší než století.

Připomíná, že nezbytné jsou ovšem medicínské rutinní kontroly. Třeba šedý zákal přichází plíživě a dotčení jej často neberou vážně. Za mlhy, při stmívání nebo při dešti je v silniční dopravě vysoce problematický, upozorňuje. Lidé také podceňují vliv léků, například ke snižování krevního tlaku nebo proti bolestem.

Club Mobil nabízí zájemcům s hendikepem nebo seniorům trénink bezpečné jízdy. Schopnost řídit prověří 50minutový test na trase se zúženou jízdní dráhou, dopravními značeními i s kruhovým objezdem, frekventanti si nacvičí zaparkování, couvání a slalom. Certifikát klubu je oficiálně uznaným dokladem. Jeho domovské stránky jsou na clubmo bil.at.

Kolony kradou peníze

Že pendleři do Lince prostojí v kolonách ve městě za rok zhruba dva pracovní týdny, náš web už napsal ze studie nizozemského výrobce navigace TomTom. OÖN teď přišly s další studií, tentokrát Keplerovy Univerzity v Linci. Její emeritní profesor ekonom Friedrich Schneider z podkladů dopravního referátu zemské vlády propočítal, kolik stojí denní fronty na vozovkách města. Jeho hlavními dopravními cestami projede do města a ven za pracovní den 282 500 vozidel, jen po A7 u Franzosenhausweg kolem 90 000. Vedle zvýšené spotřeby pohonných hmot a vyšších emisích to přináší značné ztráty času pendlerů. Schneider s kolegyní Elisabeth Dreerovou vyšli z toho, že sedí-li v jednom vozidle po jednom člověku, ztratí při předkládané hrubé hodinové mzdě 17,80 eura ročně všichni celkem 162,9 milionu eur – každý dojíždějící za prací tedy 1300 eur. A zlepšení není na dohled – prognóza spolkové země je, že denní cestyy do Lince vzrostou do roku 2030 o 74 000 jízd…

Pasov vydělává na přespolních

Němci mají pro letošek k nákupům v maloobchodě k dispozici průměrně 5911 eur. Neutrácejí ovšem jen doma, ale také na cestách. Studie společnosti pro výzkum konzumu (GfK) rozebrala „přísun kupní síly“ ve všech 401 německých městech a okresech a Pasov z nich měl druhou nejvyšší, hlavně díky příjmu prosperujícího podnikatelského středního stavu. Město se 51 781 obyvateli předstihly v přílivu eur od přespolních jen Trier se 110 013 obyvateli a se stejným „skóre“ Würzburg (126 635 občanů). Z deseti nejšpičkovějších měst je šest v Bavorsku.

Ničí dopravní značky

Každoročně jsou tisíce dopravních značek v Bavorsku obětí vandalů, informuje PNP. Zatím co třeba v Řeznu poškodili loni asi 100 značek, v Norimberku museli jich čistit nebo měnit více než 3000, v Augsburgu, Landshutu, Ingolstadtu, Bambergu a v Mnichově jich „padlo“ 300-500. V Řeznu stály opravy a obnovy asi 1000 eur, v Mnichově škody dosáhly 70 000.

Města se snaží škůdcům čelit různými způsoby. V Ingolstadtu například udělali prý dobrou zkušenost s tím, že začali instalovat značky o tlouštce plechu tři milimetry místo obvyklých dvou a ušetřilo jim to mnoho času při opravách zohýbaných značek. V Augsburgu je už asi tři roky polepují odolnějšími fóliemi. Obecně mají ve městech našich sousedů málo času na čistění nebo opravy značek a odstraňují jen nejhrubší škody, píše PNP.

Havárie supervytrvalce

O cestě Wolfganga Faschinga (52) z Neukirchenu na kole z Gibraltaru na Nordcap (5656 kilometrů) s minimem odpočinku čtenáři našeho webu vědí. Pátý den cesty prodělal supercyklista v Lutychu vážnou nehodu – v pátek na sklonku odpoledne se ocitl v čelním skle svého doprovodného vozidla, píší OÖN.



Po zhruba 2200 kilometrech cesty narazila do Faschingova „pacecaru“ zezadu malá dodávka. Síla nárazu odhodila vozidlo na cyklistu, který jel před ním. Po kolizi musel na rentgen, dostal „límec“ kolem krku, ale lékaři jinak zjistili, že má „jen“ odřeniny, nic zlomeného… Rozhodl se proto pokračovat – přesně z místa nehody. V sobotu se doprovodná osádka plánovaně střídala, takže dostal nový pacecar a také nové kolo, protože to jeho bylo po havárii na odepsání…

Původně zamýšlený Live-GPS-Tracking nefunguje, protože přístroj byl zabudován v poškozeném pacecaru. Novinky jsou tedy jen na facebookových stránkách Wolfganga Faschinga.