Podle DNA byl jednoznačně přiřazen k italské populaci, která se rozšířila v Alpách, řekl pověřenec pro vlky hornorakouské vlády Georg Rauer. Byl zřejmě přejet, ale z místa se odvlekl a pak vnitřně vykrvácel. „V Rakousku se musí s vlky počítat všude,“ říká Rauer. Přicházejí z různých směrů a putují daleko. Mnoho jich už je v Piemontu, také ve Švýcarsku jejich smečky přibývají. Jeden kus vybavený slovinskými experty vysílačkou se jednou pohyboval po Rakousku nejméně měsíc. Denně urazil průměrně deset kilometrů.

Covid-19 na lůžku: 10 700 eur

„Nemocniční ošetřování koronavirového onemocnění v Německu stojí průměrně 10 700 eur, u pacientů s podporou dýchání 38 500,“ napsala PNP z informace všeobecné zdravotní pojišťovny, u které je pojištěno asi 26,5 milionu občanů, tedy skoro třetina obyvatel SRN. Podle studie TU Berlín je 14 % nemocných s covidem na přístrojích.

Nakazila darovanou krví

Ve Spittalu an der Drau v Korutanech soudí 59letou ženu obžalovanou z ublížení na zdraví z nedbalosti, píší OÖN. Nakazila se v Ugandě malárií a po návratu darovala krev. Při vyplňování dotazníku pobyt v rizikové oblasti možné nákazy zamlčela. Její krev dostala 86letá pacientka při operaci kyčle, infikovala se malárií a zemřela. Trest, který dárkyni hrozí, je maximálně jeden rok vězení.

Slovník nářečí na internetu

„Slovník bavorských nářečí v Rakousku“ začal být od pondělí v on-line verzi https://lioe.dioe.at částečně k dispozici, píší OÖN. Pro téma je ostatně příznačné, že má jít o „bairische“ nářečí, nikoliv „bayrische“, protože podle jazykovědkyně Alexandry N. Lenzové, vedoucí projektu Rakouské akademie věd, „bairisch“ zahrnuje i dialekty velké části Rakouska a Jižních Tyrol, zatím co spisovné „bayerisch“ se vztahuje na politické teritorium Svobodného státu Bavorsko. Písmeno „F“ je ve verzi hotovo, další mají přibývat. „Konec prací na slovníku není v dohledu, protože už jen četná dokumentace let 1963-2015 představuje pět svazků v tištěné formě, a to pouze od písmene A do E. Ty budou postupně převzaty. Aktuální prezentace proto začíná u F,“ vysvětluje list.

Při tvorbě slovníku pomáhalo vědcům více než 2700 dobrovolníků. Datanbanku „nakrmili“ asi 3,6 milionu ročně psaných odkazů.

Český řidič přišel o papíry

V neděli krátce po devatenácté hodině jel 55letý český řidič s návěsem po A1 na Salcburk. V Allhamingu vozidlo postavil u závor poštovního rozdělovacího centra. Když se ohlašoval, zdálo se pracovníkům, že je pod vlivem alkoholu, a nasvědčovala tomu i jeho vrávoravá chůze. Oznámili to policii. Řidič odmítl dechovou zkoušku, takže mu sebrali klíčky od auta a řidičák. Čeká ho správní řízení, píše linecký list.

Místo činu na známce

Německá pošta poctila kriminální seriál televize ARD „Místo činu“ k jeho padesátinám zvláštní známkou, zaznamenala PNP. Od 2. listopadu bude v nominální hodnotě 80 centů k zakoupení ve filiálkách DP. Typický „terč“ ze znělky „Tatortu“ je na ní kombinován s testovacím monoskopem stanice obvyklým do 90. let. První díl seriálu byl vysílán v listopadu 1970 s názvem Taxi do Lipska. „Zvláštní známka patří k řadě ,Německé legendy televize´, ve které dosud kromě jiných vyšly jako poštovní ceniny Beat Club, Dinner for One a Das Millionenspiel.“