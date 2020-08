Vrchní vodnice Eva Gutová přiblížila, že byla u samotného zrodu festivalu. „Stěžejním programem je každý rok sobota, ale lidé se s námi mohou přijít rozloučit ještě v neděli dopoledne na stejné místo,“ sdělila s úsměvem.

Rodinný podnik vznikl u nich na chalupě. „Máme ji deset kilometrů od Třeboně a ve stodole skladuji všechny kostýmy, ještě jsem nevynechala ani jediný ročník,“ pochlubila se usměvavá dáma.

Z rodinné zábavy festival

U Evy Gutové zábava pro široký okruh přátel vznikla a nyní už chodí ve vodnickém ohozu třetí generace. „Nejdříve jsme si dělali setkání a zábavu sami pro sebe v našem kolektivu, a potom nás napadlo jít do centra Třeboně a zapojit i širokou veřejnost,“ přiblížila vrchní vodnice Evušína, která si dle svých slov užila i pravou nefalšovanou vodnickou svatbu.

V sobotu od 10 do 13 hodin potkáte vodníky v zámeckém parku, ve 14.30 vychází průvod od kašny na nádvoří zámku, od 16 do 18 hodin se můžete bavit v domě Štěpánka Netolického s kytarou a písničkami. Od 19.30 hodin se v parku v altánu koná strašidelné tancování s loutkami a potom ještě od 20.45 hodin následuje rej bludiček se světýlky a strašení u rybníka Svět.

Potomci a následovatele slavného vodníka Čochtana si každoročně připomínají jeho tvůrce Jana Wericha a jeho kamarády z Osvobozeného divadla Jiřího Voskovce a Jaroslava Ježka. Zpívají, vypraví a hrají pohádkové divadlo. „Pro děti chystáme Čochtanův pohádkový svět v zámeckém parku, vodnický výtvarný salón, průvod kolem Zlaté stoky, vodnickou přehlídku či soutěž vodníci mají talent,“ vyjmenovala další vodnice Ivana Hradiská.

Vodníci mají talent

Velký úspěch dle jejích slov má vodnická superstar. „Má to moc hezkou atmosféru, děti se snaží a rodiče jim fandí. Měli jsme tu dívenku, která krásně, ale dlouho zpívala píseň Komáři se ženili. Bylo to nekonečné a celé náměstí se smálo. Potom přišla další holčička a nevěděla, co zpívat, tak jsme zpívali spolu to samé. Korunu tomu všemu dalo večerní vystoupení skupiny Panoptikum, která z recese zahrála také Komáři se ženili,“ zavzpomínala.