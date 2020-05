Zahnízdila v hromadě naplaveného dříví a roští na šlajsně pod Plášťovým mostem. O snůšku ale možná přijde, pokud na ní nesedí už několik týdnů, času na stavbu nového hnízda má ale dost.

"Šlajsnu jsme zatím nečistili, musíme se domluvit s Povodím Vltavy, tak třeba se kachňata do té doby stihnou vyklubat," doufá Radek Šťovíček z krumlovské Voroplavby, který s kolegou zanesené kartáče v propusti od nánosů větví a odpadků čistí každé jaro.

Přesunout hnízdo nejde, kachna by ho opustila. "Někteří zpěvní ptáci snesou, když se jim hnízdo o kus dál přesune, ale u kachny by to bylo velmi problematické," vysvětlil Jiří Pykal, ornitolog a předseda Jihočeského ornitologického klubu, pobočky České společnosti ornitologické. "Je to náš nejběžnější druh kachny a hnízdí i později, takže náhradní snůšku mít může."

Jestli to stihne, záleží na tom, jak dlouho už na vejcích sedí, kachny divoké snáší vejce od března až do července. "Tyto kachny mají dobu inkubace skoro měsíc. Pokud na ní sedí už několik týdnů, mohla by se kachňata vylíhnout třeba za týden. V přírodě už kachňata letos byla pozorována, jak je vidět v ornitologických databázích." Proto se kachnám divokým říká březňačky - protože na vejcích sedí už v březnu.

Nedaleko šlajsny je další hnízdo, a to na malém ostrůvku pod středovým pilířem Jelení lávky. Tam loni kachna hnízdila také, první snůšku jí ale vzala voda, druhou úspěšně vyvedla. Tentokrát si hnízdo postavila na nejvyšším místě ostrůvku, a tak snad bude ve vyvedení mláďat úspěšná napoprvé.