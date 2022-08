Centrum soutěže a zázemí je už tradičně na letišti Aeroklubu Jindřichův Hradec. Začátku balónového mistrovství ale nepřálo počasí. Středeční ranní lety organizátoři zrušili kvůli silné mlze, piloti tak poprvé vyletěli až k večeru. Čekalo na ně hned několik soutěžních disciplín. "Čtyři byly lety na kříže, což jsou cíle na zemi a mezi tím byla vsazená ještě jedna 3D disciplína ve vzduchu. Tento virtuální cíl je určený souřadnicemi," upřesnil organizátor soutěže Pavel Kostrhun a dodal, že disciplíny pro piloty letos sestavuje zkušený letový ředitel z Belgie.

Zdroj: Libor Staňa

Piloti museli během prvního podvečerního letu uletět zhruba 18 kilometrů. "Museli jsme hodně stoupat a klesat, bylo to náročné na navigaci. Hlídali jsme si vzájemný odstup a po rádiu si vykládali, kde kdo je, aby to bylo bezpečné. Z pěti disciplín jsme snad čtyři zvládli," popsal první soutěžní den Petr Kubíček, který provozuje pilotní školu a na mistrovství České republiky letí už nejméně po patnácté.

V letošním ročníku soutěží se svými balóny hned čtyři ženy. Nejmladší pilotkou mistrovství republiky je teprve sedmnáctiletá Tereza Staňová, která splnila první disciplínu v letu na kříž nejlépe z celého startovního pole. "Jsem nadšená a nečekala jsem, že bych mohla takto zaletět. Na to, že jsou to moje první závody, tak jsem spokojená. Létání v balónu je úplně jiné, než když například vystoupáte na rozhlednu, kam bych nikdy nešla," popsala nadějná pilotka, která si teprve v červnu dodělala pilotní průkaz na balón. "V roce 2018 jsem ji vzal na největší balónový festival na světě v Novém Mexiku, kde létá 750 balónů a tak ji to nakoplo, že se tomu chtěla věnovat a viděla to jako svojí cestu," popsal hrdý otec mladé pilotky Libor Staňa. Sám létá na balónu téměř 30 let.

Klání o mistrovský titul se účastní i Jindřichohradečák Jonáš Trepka. S balónem létá dva roky a soutěž je pro něj cennou zkušeností. "Bylo to pro mě docela hektické, ale myslím, že to snad nedopadlo úplně špatné. Doufám, že další lety už budou lepší a lepší. Nejtěžší pro mě asi bylo, když jsme dostali zadání úkolů na let, abych si informace vstřebal, poskládal a připravil se. Vyjíždělo se brzy a neměl jsem vše připravené tak, jak bych chtěl," zhodnotil první let pilot Jonáš.

Mistrovství České republiky v balónovém létání končí v sobotu, poslední soutěžní let proběhne v 18 hodin. V pátek se mohou návštěvníci těšit na večerní ohnivou show balónové žárovky, která začíná na jindřichohradeckém letišti ve 21 hodin.