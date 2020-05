„Od úterního do středečního večera vyšetřily laboratoře v regionu dalších 137 suspektních vzorků. Pozitivní byl jeden. V tomto případě se jednalo o mladého muže z Prachaticka, který se nakazil při narozeninové oslavě po kontaktu s pozitivní osobou. Lepší zprávou jsou dva nově uzdravení, jeden na Jindřichohradecku a jeden na Táborsku. I přes nový případ onemocnění COVID-19 tak v jižních Čechách došlo k mezidennímu poklesu celkového počtu aktivně pozitivních,“ uvedla ředitelka Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová.

Ze stávajících 10 aktivních případů COVID-19 na jihu Čech je jich aktuálně evidováno osm na Prachaticku a po jednom na Táborsku a Jindřichohradecku. Strakonicko, Českokrumlovsko, Písecko a Českobudějovicko hlásí aktuální nulu. V porovnání s ostatními kraji z hlediska relativního výskytu COVID-19, tedy v počtu pozitivních případů přepočtených na 100 tisíc obyvatel regionu, si jižní Čechy stále udržují s 28,4 nemocnými na 100 tisíc obyvatel (k středeční 18. hodině) pozici regionu s výrazně nejnižším výskytem COVID-19 a s vysokým podílem uzdravených. V kraji se již vyléčilo více než 90 procent všech nakažených, celkově v republice jsou to stále zhruba dvě třetiny.

„Pro podezření na onemocnění COVID-19 bylo na jihu Čech dosud indikováno k vyšetření celkem 15 662 osob. V povinné karanténě se k středeční 18. hodině nacházelo aktuálně 63 Jihočechů. Počet vyšetřených samoplátců se v regionu ve středu zvýšil o 34 na celkových 3 076,“ konstatovala epidemioložka jihočeské KHS Jitka Luňáčková. Pro potřeby přeshraničních pracovníků nadále funguje informační linka KHS 736 514 326.

Samoplátci se mohou nechat testovat na hraničním přechodu s Rakouskem v Dolním Dvořišti a v Č. Velenicích, na hraničním přechodu s Německem ve Strážném, v krajském městě najdou samoplátci odběrová místa před areálem výstaviště a v ulici U Tří lvů.

Podle verifikovaných dat KHS bylo ven středu večer na jihu Čech pozitivních kumulativně od začátku epidemie 105 žen a 77 mužů. Z celkových 182 dosud potvrzených případů je 41 z Českobudějovicka, 37 ze Strakonicka, 36 z Prachaticka, 22 z Českokrumlovska, 19 z Táborska, 18 z Jindřichohradecka a devět z Písecka. Mezi pozitivně testovanými v kraji je dosud kumulativně deset dětí ve věku do 14 let. Šestnáct nemocných je v kategorii od 15 do 24 let, jednatřicet v kategorii od 25 až 34 let, osmadvacet v kategorii od 35 do 44 let, sedmadvacet v kategorii od 45 do 54 let a jednatřicet v kategorii od 55 do 64 let. Celkem 39 nemocných patří do nejohroženější věkové skupiny 65+. Kumulativní počet Jihočechů, kteří se vrátili ze zahraničí v rámci hromadných repatriací či samostatně a byli nebo ještě jsou pod dohledem jihočeských hygieniků, se ve středu nezměnil a zůstal na 356.