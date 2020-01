Lesbičky na bálu v opeře

Vídeňského Plesu v opeře 20. února se poprvé v historii objeví pár stejného pohlaví, zaznamenal linecký Volksblatt. Na účast se dotázaly dvě ženy z Německa a byla jim povolena, řekla organizátorka Maria Großbauerová agentuře APA. Stejně jako ostatní debutanti musejí dámy dobře umět valčík doleva, trváno je i na tradičním černo-bílém efektu párů. Německé dvojici prý bylo podle Großbauerové jasné, že jedna musí mít bílé šaty, druhá černý frak.

Připlatí za divočáky

Bavorsko chce proti nebezpečí nákazy přemnožených divočáků africkým morem bojovat vyššími prémiemi pro myslivce, píše PNP. V severních a východních regionech sousedících z Durynskem, Saskem a Čechami mají za kus dostávat sto eur místo dosavadních dvaceti, uvedlo ministerstvo životního prostředí v neděli. Počty a pohyby těchto zvířat mají být sledovány drony a zjištěná data poskytovat myslivci. PNP dodává, že očkovací látka neexistuje a šířící se nemoc prasata rychle hubí, přičemž lidem virus není nebezpečný. „Němečtí zemědělci se ale obávají, že s prvním výskytem moru u domácích nebo divokých prasat by Německo ztratilo statut bezpečnosti a hrozil by mu exportní stop třeba pro Asii,“ uvedl list. Ministerstvo už získalo materiál pro případnou stavbu 150 kilometrů plotů a 100 kilometrů pachem odrazujících zábran na hranicích se sousedícími zeměmi.

Soumrak větrníků?

V Bavorsku bylo loni uvedeno do provozu jen šest nových větrných generátorů, nejméně od doby zpřísnění norem staveb v roce 2014, napsala PNP. Protože jedna elektrárna byla zastavena, čistý přírůstek je pět „vrtulí“ s celkovým výkonem 16,4 MW. V roce boomu 2014 bylo v zemi spuštěno 430 MW výkonu větrných elektráren. V celém Německu jich loni přibylo nejméně za dvacet let, celkově 276 s výkonem 940 MW. Meziročně je to pokles o více než 60 procent.

Red Bull jede

Výrobce energetického nápoje Red Bull rozdělil za rok 2018 zvláštní dividendu. 147,3 milionu eur šlo na salcburskou distribuční a marketingovou společnost ve stoprocentním držení Dietricha Mateschitze. 3,2 milionu připadlo dvouprocentnímu majiteli značky Chalem Yoovidhyaovi. TC Agrotrading, 49procentní vlastník Red Bullu řízený Chalemovým bratrem Saravootem Yoovidhyaou, nedostal nic. Výdělek samotného Mateschitze se tak celkově skoro zdvojnásobil na asi 329 milionů eur – kromě nyní připsané zvláštní dividendy dostal ještě „regulérních“ 182 milionů.

Red Bull v roce 2018 zvýšil čistý zisk o více než třetinu na 741 milionů eur. Vlastníkům z něj tradičně připadá polovina.

Chtějí být policajty

V Horních Rakousích se loni ucházelo o zaměstnání u policie 1130 lidí. Z nich 280 už zahájilo dvouleté základní vzdělávání na bezpečnostních akademiích v Linci a od podzimu i ve Welsu, píší OÖN. V březnu začne další běh pro 28 žáků. V celém Rakousku bylo ke složce loni přijato 2064 mužů a žen z 9000 zájemců.

Linec se „nafukuje“

V Linci se loni narodilo 2170 dětí, 1990 lidí zemřelo. Z města se odstěhovalo 14 892 osob, přistěhovalo se jich 15 706. Přibylo tedy 984 lidí, ale v roce 2017 činil přírůstek dokonce 1800 a před pěti lety přes 3000 lidí. K 1. lednu 2020 měl Linec 207 879 obyvatel s hlavním místem pobytu.

Ves hledá hospodského

Od poloviny prosince je Geratskirchen v okrese Rottal-Inn bez hospodského, napsala PNP. Ze dne na den zavřel provoz hostinec Hofmark, který tu existuje už přes 150 let, a skoro současně i druhá provozovna. „Vánoční oslava sportovního klubu byla odřeknuta, obec tu svou přeložila pět kilometrů daleko k sousedům, odpoledne seniorů odpadlo,“ lamentoval starosta Johann Gaßlbauer. Obec proto zkusila najít nového nájemce zařízení se sálem, salonky, kuželnou a střelnicí přes video umístěné na sociální síti. „Slyšeli jsme v rádiu, že jedna obec našla tímto způsobem ředitelku školy, tak jsme si řekli, že to zkusíme taky,“ říká v PNP Thomas Moser, aktivní ve střeleckém klubu a ve farní správě. Během necelých dvou dnů se nahrávka stala internetovým hitem a první zájemci už se ozvali. Na snímku jsou iniciátoři „náboru“: zleva starosta Johann Gaßlbauer, fotbalista Maximilian Moser, předseda spolku Biffe-Hittn Matthias Dirnberger, dále za rybáře Ralph Ganghofner, za hasiče Andreas Langreiter, držitel hospody Anton Förstl a Thomas Moser.