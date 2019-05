České Budějovice – Loni v červnu začali s pracemi, v pátek slavnostně otevřeli. Řeč je o Lékařském domu Géčko, který vyrostl v lokalitě sídliště Vltava.

Na čtyřech podlažích tu má být zhruba třicítka zdravotnických zařízení, zázemí tu bude mít zubní lékař, obezitologie, kardiologie, do měsíce tu začne fungovat také biochemická laboratoř s odběrovou místností. Otevření se účastnili nejen ministr zdravotnictví Adam Vojtěch či primátor města České Budějovice Jiří Svoboda, ale také hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská. „Jsem ráda, že pacienti přijdou do prostředí, které je přívětivé a nepůsobí stísněně,“ pochvalovala modernost zařízení. „Další plus vidím v poloze, ta je velmi příznivá. Středisko je dostupné jak pro lidi z přilehlých lokalit, tak pro lidi, kteří přijedou po komunikaci. Navíc nemusí běhat po několika zařízeních, tady dostanou zde komplexní péči,“ dodala.