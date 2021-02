Bylo to o sedm kilogramů víc než rok předtím. Tabulku vede Dánsko 844 před Lucemburskem 791, Maltou 694, Kyprem 642, Německem 609, Irskem 598 a Rakouskem 588. Česko bylo čtrnácté s rovnou půltunou, Slovensko 21. se 431 kg. Nejméně „odložili“ Maďaři 387, Estonci 359, Poláci 336 a Rumuni 280 kg. Ze zemí mimo EU vykázalo Norsko 776 kg na hlavu, Švýcarsko 709 a Island 656.

Očkují „ostošest“

Proočkovanost obyvatel proti covidu v Horních Rakousích je aktuálně 3,2 %, nejvyšší v celém státě, napsal Volksblatt. Do konce února by mohlo skončit očkování druhou dávkou v domovech seniorů a v pečovatelských zařízeních. Tam bylo zatím proočkováno 16 000 starších 80 let. V tomto týdnu začali posílat e-maily 15 900 registrovaným občanům nad 84 let s výzvou k zadání termínu online v nadcházejících čtrnácti dnech. Ti, kteří nemají e-mail, budou kontaktováni telefonicky.

Bez razítka do čtvrtka

Testovací místo na půl cesty.Zdroj: Deník/PNP

Pro vjezd do Bavorska mají pendleři z Čech a z Tyrol kromě negativního koronatestu a potvrzení zaměstnavatele na hranici předkládat také potvrzení příslušného okresního úřadu, že jejich zaměstnavatel a oni sami jsou „systémově relevantní“. Tato povinnost byla o dva dny odložena a skončí ve čtvrtek, informuje PNP.

Podmínku splnit test ne starší 48 hodin pomohl pendlerům Okresní úřad v Regenu. Začal provozovat v pondělí, ve středu a v sobotu stanici rychlého testování v Aberlandhalle. „Relevantní pendleři zaparkují, předloží doklady úředníkům na hranici a jdou do haly na test,“ vysvětluje v PNP okresní hejtmanka Rita Röhrlová. „S negativním výsledkem mohou jet dál do zaměstnání, s pozitivním musejí domů do karantény.“

Do úterního dopoledne okresní úřad vyřídil přes 700 potvrzení pro české pendlery. V pondělí vyzval „systémově relentní“ podniky, aby mu nahlásili všechny pendlery, a podle Röhrlové byl „nápor“ obrovský.

Na snímku je Arberlandhalle coby testovací středisko. Archivní foto: Deník/PNP/Langer

Podporují „zámky lásky“

Místo zamilovaných.Zdroj: Deník/OÖN

Umisťování zámečků na veřejných místech jako výraz „věčné a pevné“ zamilovanosti je celosvětovým zvykem, byť v Budějovicích bylo nebo je nadále například na lávce přes slepé rameno Malše svého času nežádoucím. „Od valentýnské neděle mají vyznavači lásky ve Freistadtu pro své zámečky z iniciativy městského marketingu a obce rezervované místo – na náměstíčku u České brány vedle prastaré lípy, oblíbeném místě setkávání zamilovaných. Drátěné pletivo na místě bylo užíváno pro tento zvyk už dřív, od neděle je tu navíc pokladnička, do které se mají házet zámky od těchto kovových vzkazů. „Budou bezpečně opatrovány ve věži pevnosti,“ ujišťuje list.

Úskalí facebooku

Okresní soud ve Vídni řešil žalobu předsedkyně poslaneckého klubu Zelených Sigrid Maurerové na hospodského pro pomluvu. Ten ji osočil, že v květnu 2018 poslala obscénní privátní zprávy, které prý vytvořil jistý Willi na počítači v jeho lokálu, za což on neodpovídá.

„Podezřelý“ s odpovídajícím jménem Wilhelm z okolí gastronoma byl zjištěn, ale jestli má s napadenou poštou něco společného, se zatím neví, píší OÖN. K pokračování dokazování se ve středu hospodský nedostavil a jeho právní zástupce sdělil, že bere žalobu zpět. „Poslankyně tedy byla obžaloby zproštěna a odpůrce musí nést náklady řízení,“ napsal linecký list.

Starosta v karanténě

Linecký starosta Klaus Luger je od středy po pozitivním testu jednoho člena rodiny v karanténě, píší OÖN. S manželkou a dcerou byli zařazeni do kategorie kontaktních osob, přičemž jejich testy jsou negativní. „Luger oznámil, že po dobu karantény chce pracovat z domova,“ píše list.

Budou pokládat most

V Linci budou 23. a 24. února a 3. a 4. března ukládat dvě mostovky o váze po 2800 tunách pro nový dunajský most. Vlečné lodi, každá o 900 koních, přitáhly po říčním kanálu dva obrovské pontony. Speciální vozidla se třiceti samostatně ovladatelnými osami na ně mostovky naloží k umístění přes řeku. Pak budou mj. díly svařeny, natřeny proti korozi a vybetonována vozovka.

Most bude dlouhý 400 metrů, široký až 33,7 metru, pojme 13 000 kubíků betonu, 2500 tun armovací oceli. Pro individuální dopravu na něm budou dva jízdní pruhy, pro autobusy jeden, po obou stranách budou cesty pro chodce a cyklisty. Mostní oblouky jsou 120 metrů dlouhé, s oblouky do výšky 17 metrů. Cenu díla navrženého pařížskou architektonickou kanceláří Marc Mimram – 90,2 milionu eur – nesou město a země Horní Rakousy. K provozu má být most otevřen na sklonku podzimu. Obrázky z dovezení mostovek jsou na www.fotokerschi.at.

Solidárně s homofotbalisty

Více než 800 německých fotbalistů a fotbalistek podpořilo veřejně homosexuální kolegy. „Budeme vás podporovat a dodávat vám odvahu, a bude-li to třeba, bránit vás, protože děláte správné a my jsme na vaší straně,“ napsali v apelu zveřejněném magazínem "11 Freunde".

Uvádějí, že ani v roce 2021 není jediný otevřeně homosexuální hráč v německých profesionálních ligách. „Strach, že po coming-outu sklidí nepřátelství, budou vytěsňováni a ohrozí svou profesionální fotbalovou kariéru, je zjevně pořád ještě tak velký, že si dotyční hráči myslí, že musejí svou sexualitu skrývat,“ uvádí prohlášení.

Kapitán Unionu Berlín Christopher Trimmel říká, že kdyby se nějaký spoluhráč chtěl ke své orientaci přihlásit, „dostal by od něho veškerou podporu, kterou by potřeboval“.

Bývalý kapitán německého národního mužstva Philipp Lahm varoval před nebezpečím takového „sebeodhalení“ během aktivní kariéry. Ve své knize „Hra: Svět fotbalu“, která vyjde 22. února, napsal, že mohou být města a kluby, kde by takové přiznání bylo spíše možné než jinde (jmenoval Berlín, Freiburg a St. Pauli). „Momentálně se mi zdají malé šance na to, že by se toho v bundeslize někdo odvážil a vyšel z toho alespoň napůl bez újmy,“ uvedl. V prostředí klubů chybí potřebná tolerance.

Ilegálně závodila

Sedmiměsíční podmínku dostala ve středu od okresního soudu ve Vídni 26letá žena za pravděpodobně ilegální závod na silnici se svým BMW o 258 koních, při kterém byl zraněn motorkář, píší OÖN.

Závodila loni 3. května po městské silnici se dvěma dalšími řidiči bavoráků. Na křižovatce nestihla při vysoké rychlosti zabrzdit na červenou a narazila do motocyklu 22letého řidiče. Podle záznamu kamery na jeho helmě mohl být také účastníkem závodu. Přejížděl auta rychlostí až 139 km/h. Po kolizi na světlech skončil pod autem a hasiči potřebovali dvanáct minut, aby ho vyprostili. Utrpěl těžká zranění.

Souzená řidička BMW se k ublížení na zdraví z nedbalosti doznala a vysvětlovala, že se byly se sestrou a přítelkyní trošku projet městem. Jela prý „plynule“, nevšimla se, že snad moc rychle. Řidičák má tři roky, „čtyřkový“ BMW si pořídila dvanáct dnů před nehodou. Po kolizi čtyři nebo pět měsíců nejezdila, teď zase jezdí do práce. V soudní síni se omluvila sraženému motoristovi: „Velmi se mi ulevilo, když jsem tě viděla vejít do sálu. Je super, že se ti nic nestalo…“

Biskup se omluvil za předbíhání

Také augsburgský biskup Bertram Meier byl silně kritizován za to, že si zajistil dřívější očkování proti covidu, píše PNP. „Při bohoslužbě o Popeleční středě označil své jednání za chybu a srdečně poprosil o odpuštění,“ uvedl list. Podlehl prý „pokušení“. Přijal pozvání k očkování bez dalšího zjišťování v přesvědčení, že je to správné. Teď vidí, že to byla chyba. Švábská diecéze ho ještě před několika dny hájila s tím, že s generálním vikářem působí v pečovatelských domovech a stejně jako ošetřovatelé seniorů tedy mají nárok na dřívější očkování. Nyní Meier rozumí tomu, že se lidé, kteří toužebně čekají na sérum, cítí jeho jednáním raněni. „Nikdy jsem neměl v úmyslu škodit druhému nebo mu něco brát,“ řekl.