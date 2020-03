V úterý před šestou ráno nalezli v budějovickém babyboxu odložené děvčátko.

Babybox v Českých Budějovicích. | Foto: Deník / Jaroslav Sýbek

Českobudějovická bedýnka mi zavolala v 5:50 v úterý 24. března 2020. Na obrázku je vidět děťátko v bílé čepičce a v bílých dupačkách s růžovým okrajem, zabalené v modré dece. Vypadá to, že má na nose malou roušku… Ředitel záchranky Marek Slabý mi za chvilku potvrzuje, že je to novorozená holčička, a hejtmanka Ivanka Stráská jí dává jméno Viola, tedy Fialka. Připomínám, že nebýt obou výše jmenovaných, babybox by v Českých Budějovicích nebyl. Je to jeho druhá holčička, celkově letošní pátá.