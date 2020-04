Jitka Sládková z obce Sviny na Táborsku každý rok na Velikonoce obléká své dva syny do blatských krojů a chodí s nimi koledovat na Velikonoční pondělí společně s koledníky z veselské farnosti. Letos si tradici musela nechat ujít. A tak ji Tonda (8) a Matěj (5) vyšlehali pomlázkou doma na zahradě.

Sourozenci vyšlehali maminku doma na zahradě. | Foto: Deník / Jitka Davidová

„Letos jsou Velikonoce hodně poklidné. Trávíme čas spíše jen na zahradě nebo chodíme na procházky do přírody. V předchozích dnech jsme dopisovali úkoly do školy se starším synem,“ vylíčila Jitka Sládková, která je věřící. „Sleduji TV Noe, kde jsou mše z Vatikánu. Televize je ale ochuzená o přítomnost lidí i o přijímání svátostí. Jinak jsme s kluky barvili vajíčka. Chybí nám kontakt s rodinou. Naši jsou z Prahy, ale ve Veselí mají dům, kde se o svátcích každoročně scházíme i se sestrami. Letos to nevyšlo,“ vyprávěla zdravotní sestra.