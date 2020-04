Na jihu Čech zaznamenali za uplynulých 24 hodin hygienici dva nově potvrzené případy nákazy koronavirem SARS-CoV-2. Celkový kumulativní počet nemocných s diagnózou COVID-19 se tak k sobotní 18. hodině zvýšil na 169. V sobotu večer tedy bylo v kraji aktuálně jednasedmdesát COVID-19 pozitivních osob.

„Za uplynulých 24 hodin vyšetřily laboratoře v regionu 247 nových suspektních vzorků osob s podezřením na možné onemocnění COVID-19. Pozitivní byly dva. Jeden nový případ byl zachycen na Českobudějovicku a druhý na Prachaticku. V obou případech se jednalo o přenos po rodinném kontaktu s již dříve pozitivně testovanou osobou, která je umístěna v karanténě,“ uvedla ředitelka Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová.

V porovnání s ostatními kraji z hlediska relativního výskytu COVID-19, tedy v počtu pozitivních případů přepočtených na 100 tisíc obyvatel regionu, si jižní Čechy udržují s 26,84 nemocnými na 100 tisíc obyvatel (k sobotní 18. hodině) nadále stabilní pozici regionu s výrazně nejnižším výskytem COVID-19 v ČR.

Kvůli nepříznivému vývoji epidemiologické situace v sousedním Plzeňském kraji, především na Domažlicku, kde je 520 nemocných na 100 tisíc obyvatel a odkud hygienici zaznamenali import onemocnění i na jih Čech, zřídila KHS telefonní linku pro obyvatele Jihočeského kraje, kteří dojíždějí například za prací do Plzeňského kraje a pohybují se v oblasti se zvýšeným výskytem. „Na čísle 737 206 073 mohou požádat o informace a především o přednostní otestování na některém z jihočeských odběrových míst,“ poznamenala Kvetoslava Kotrbová.

Od pondělí se mění režim i pro přeshraniční pracovníky. „Vnímáme, že pendleři budou potřebovat naši pomoc, vyjednáváme proto nyní s laboratořemi o možnosti testování nad rámec současných služeb a v optimálním případě i přímo na hraničním přechodu Dolní Dvořiště,“ doplnila Kvetoslava Kotrbová.

Pro podezření na onemocnění COVID-19 bylo na jihu Čech dosud indikováno k vyšetření celkem 10 749 osob. V povinné karanténě se k sobotní 18. hodině nacházelo aktuálně 495 Jihočechů. V sobotu večer bylo podle verifikovaných dat krajské hygienické stanice na jihu Čech mezi nemocnými 98 žen a 71 mužů. Z celkových 169 potvrzených případů COVID-19 je 41z Českobudějovicka, 36 ze Strakonicka, 28 z Prachaticka, 22 z Českokrumlovska, 17 z Táborska, 16 z Jindřichohradecka a devět z Písecka.

„Mezi pozitivně testovanými je deset dětí ve věku do 14 let. Čtrnáct nemocných je v kategorii od 15 do 24 let, osmadvacet v kategorii od 25 až 34 let, sedmadvacet v kategorii od 35 do 44 let, šestadvacet v kategorii od 45 do 54 let a sedmadvacet v kategorii od 55 do 64 let. Celkem 37 nemocných patří do nejohroženější věkové skupiny 65+,“ konstatovala epidemioložka jihočeské KHS Jitka Luňáčková.

Počet repatriantů, kteří se vrátili ze zahraničí zpět do vlasti v rámci hromadných repatriací organizovaných Ministerstvem zahraničí i samostatně a nyní jsou pod dohledem jihočeských hygieniků, se v sobotu zvýšil o 14 osob na celkových 234. „Stále ovšem platí, že nákaza byla už dříve prokázána pouze u jednoho z nich. Všichni směřovali automaticky do nařízené karantény,“ doplnila Jitka Luňáčková.