Barevnými květinami, bylinkami a zeleninou, ale také natěšenými a nažhavenými zahrádkáři jsou nyní zaplněná zahradnická centra na Krumlovsku. A kaplické zahradnické centrum nabízí novinku – chuťovku v podobě zahradní kavárny. Tam si při výběru sazenic a zahrádkářských potřeb můžete odpočinout, občerstvit se a užít si chvilku pohody.

V Zahradním centru Mostky v Kaplici můžete relaxovat v kavárně mezi foliovníky. | Foto: Deník/Zuzana Kyselová

Svou sezónní pobočku tam na přání majitelky Zahradnického centra otevřelo kaplické Kap Café. „Otevřeli jsme minulý týden,“ sdělila majitelka kavárny Jitka Svobodová. „Zahájili jsme zkušební provoz, pomalinku to tam rozjíždíme, i vzhledem k vládním opatřením, abychom všechno dodrželi.“ S nápadem na kavárnu přišla provozovatelka centra Ivana Bauernöplová, která zřízení kavárny centru plánovala dlouhodobě. A jako první oslovila Kap Café. S realizací čekali na jarní sezonu. „Je to naše pobočka, to znamená, že vlastně všechno, co je v kavárně u náměstí, bude i tam,“ přiblížila Jitka Svobodová.