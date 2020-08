Řekl to ministr školství Heinz Faßmann na interpelaci Neos. Ve Vídni jich bylo rozděleno všeobecně vzdělávacím vyšším školám 2690, ve Štýrsku 1303, v Horních a Dolních Rakousích po 700, atd. Akce stála 4,8 milionu eur. S koncem školního roku musely být staženy, ale budou prý školákům opět vráceny, „jak odpovídá sociálnímu účelu“ akce. Kdo je bude potřebovat, mají zjišťovat ředitelství příslušných školských úřadů.

Vyznamenaní divadelníci

„S deseti nominacemi bylo linecké Zemské divadlo při volbě udílení Rakouské ceny divadel hudby zastoupeno častěji než jiné kulturní instituce,“ chválí OÖN. Ze slavnostního vyhlášení na salcburském letišti si ve čtvrtek odneslo čtyři trofeje.

Zdroj: Deník/OÖN

Kromě již oznámeného titulu Orchestr roku pro Brucknerův orchestr byl jeho šéfdirigent Markus Poschner oceněn za „nejlepší hudební vedení“ při dirigování Wagnerovy opery "Tristan a Isolda". Šéf lineckého operního studia Gregor Horres získal skleněnou sošku Papagena za nejlepší operetní produkci, Polskou svatbu v blackboxu Hudebního divadla. Mezzosopranistka Florence Losseau, která odešla ze Zemského divadla do Lyonu, byla zvolena nejlepší mladou interpretkou za roli Annia v Mozartově Velkorysosti Titově. Foto orchestru: Deník/OÖN/Winkler

Kočky mají svůj den

Od roku 2002 je z rozhodnutí Mezinárodního fondu ochrany zvířat 8. srpen Mezinárodním dnem koček. Jeho hlavním účelem je prý zdůraznit význam těchto šelmiček pro život lidí. Linecké OÖN k tomu přinesly několik „důležitých“ informací.

Zdroj: Deník/OÖN

Tak třeba, že kočky mňoukají jen u lidí – mezi sebou komunikují „řečí těla“, postoji, posunky, pohyby. Ze stromu slézají pozadu, protože jenom tak fungují jejich drápky jako „stoupačky“. Mají široké zorné pole – asi 200 stupňů (lidé jen 180). „Otisk“ čumáku každé kočky je tak jedinečný jako otisk prstu. Mají výborný cit pro rovnováhu a velmi pružnou páteř, což jim umožňuje otočit tělo při pádu – proto dopadají vždycky na všechny čtyři. Mohou běžet rychlostí až 50 km/h. Umějí vysoko vyskočit, až do pětinásobku tělesné výšky. Při předení jim vibrují svaly v hrtanu asi 1500krát za minutu. Průměrná kočička prý propřede za život skoro 11 000 hodin. 13-16 hodin denně, tedy dvě třetiny života, proklímá či prospí. Dvě až tři hodiny denně se očisťuje. Smrtelným nebezpečím pro ni může být čokoláda a aspirin… Ilustrační foto: Deník/OÖN/Volker Weihbold

Král z karbonu?

Zdroj: Deník/PNP

Na hoře Kampenwand (1669 m) v Aschau v Chiemgauských Alpách měl být vytesán do skály portrét Bavory milovaného krále Ludvíka II. Z technických důvodů prý projekt není možné uskutečnit, sdělil prostředník Hans-Peter Huber z Münsingu. Místo toho tu ale plánují „Kinimu“ (bavorsky králi) velkou sochu. Měla by stát mezi Steinlingalmem a Kampenwandem. Hodlají ji vyrobit z karbonu a při výšce 20-30 metrů by šlo o rekord soch tohoto druhu. U návštěvníků údolí by měla budit dojem, že Ludvík II. je součástí stěny, píše PNP. Foto: Deník/PNP/Guglmänner