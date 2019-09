Soud rozhodnutí opřel o zákaz držení zvířat uložený žalující ženě a její matce. Jejich návrh, že péči o kozlíka by mohl převzít otec rodiny, senát nepřijal.

Pasovský list vysvětluje, že okresní úřad v Mnichově trpasličího kozlíka Magdaleně Andersové (29) a její matce Elisabeth odebral a předal jej útulku, protože podle úřadu nebyl držen způsobem odpovídajícím jeho druhu. Rodina ho krmila z láhve, spal s dcerou v posteli a v autě jezdil na sedadle spolujezdce, respektive na klíně spolujezdkyně, píše deník. Palubní deska vozu byla vystlána senem… Úřad zalarmovali svědkové takových jízd.

Podle žen to bylo jinak, Hui Buh je prý nemocný a nechtěl by žít s jinými kozami. Předseda senátu ale prohlásil, že v řízení nebylo nikde doloženo, že pro kozlíka bylo lepší držení o samotě. Rozhodnutí okresního úřadu je sice tvrdé a jiné orgány by možná rozhodly jinak, ale odebrání nelze ničím právně napadnout. Nad fotografiemi z bytu rodiny soudce dodal: „Pokud jsou to prostory, kde bylo zvíře drženo, vypovídá už to o správnosti rozhodnutí úřadu.“ Ten také zahájil trestní řízení s rodinou.

Magdalena Andersová se chce odvolat. Její právní zástupkyně ví, že šancí moc nemá, ale dodává: Kdyby takhle jednal každý okresní úřad, brzy by žádný sedlák neměl ve stáji ani krávu…

Půjčovna kol v Linci

Od dubna příštího roku by měla v Linci fungovat půjčovna kol. Na 40 výpůjčních místech má být k dispozici na 400 bicyklů. Město to nemá stát nic, projekt bude provozovat reklamní společnost, která kvůli tomu založila City Linz Bike GmbH. Systém má být financován především z reklamy umístěné na kolech a na stanicích. Kola mají být vracena na některém ze 40 stanovišť nebo v jejich těsném okolí.

Lotto o sedm milionů

V rakouském lottu, obdobě naší sportky, ve středu nikdo neuhodl všechna tažená čísla 12, 14, 21, 25, 32, 33, ačkoliv nabízela volit data narození, což je u sázkařů oblíbené, píší OÖN. Jackpot tedy přetrval do nadcházející neděle, kdy bude obnášet asi sedm milionů eur. Pro středeční tah bylo podáno asi 5,5 milionu tipů, které teoreticky pokrývaly zhruba 60 procent možných kombinací.

Prostředník za pokutu

V březnu stavěl policista ve Viechtachu 56letého řidiče a dal mu pokutu 30 eur. V popisu následujícího děje se strany rozcházejí. Policista tvrdil, že mu šofér ukázal vztyčený prostředník mezi sevřenými dalšími prsty, což má znamenat pánské přirození, delikvent zase mínil, že se jen drbal na hlavě. Soudkyně úředního soudu uvěřila policistovi a uzavřela, že šlo o urážlivé gesto ve zlobě na silniční kontrolu. Kdyby to řidič přiznal a omluvil se, byla by věc vyřízena, tuto šanci ale jeho výmluvy zmařily. Vzhledem k omezeným příjmům uložila obviněnému za urážku úředního činitele peněžitý trest 1200 eur.

Nedoporučují „záškoláctví“

Na pátek je plánována další velká protestní demonstrace Fridays-for-Future v době školního vyučování. Bavorský ministr školství Michael Piazolo podle PNP školáky varoval před účastní na těchto mítincích. „Cíl dosažení mediální pozornosti už je dávno splněn,“ řekl rozhlasu Antenne Bayern. „Nevidím tedy vůbec žádnou nutnost takto demonstrovat ,pro budoucno´ během vyučovací doby.“ Vyzval ředitele škol k „přiměřené reakci“ a upozornil na povinnou školní docházku v Bavorsku. Školní zákon výslovně uvádí možné represe za nedodržení – držení po škole, napomenutí, pokutování. „Reakce na první absenci je logicky jiná, než když někdo chybí popáté,“ řekl ministr.

Apel protestního hnutí Fridays for Future na ochranu klimatu míří tentokrát poprvé i na všechny dospělé, kteří mají přestat pracovat a připojit se k protestům.

Sankce za „kostelní azyl“

Afghánský uprchlík Reza Jafari (23), který přišel v létě 2015 do Německa a měl být po odmítnutí žádosti o azyl loni na jaře odsunut zpět do Kábulu (dva lety musely být zrušeny, protože nebyl k nalezení), od loňského léta užíval v Immenstadtu v horním Allgäu církevní azyl v tamním kostele. Evangelický duchovní obce Ulrich Gampert (64) dostal v červenci za pomoc k nedovolenému pobytu v zemi trestním příkazem pokutu 4000 eur, protože šlo o opakování činu – už v roce 2016 jednomu běženci takový azyl poskytl. Řízení s ním tehdy bylo zastaveno pro malé zavinění. Proti novému rozhodnutí podal odpor a stanul ve středu před úředním soudem v Sonthofenu společně s Jafarim – jeho vypovězení petiční výbor zemského sněmu o šest měsíců pozastavil a za nedovolený pobyt pak uprchlík dostal u první instance pokutu 900 eur, napsala PNP.

List popisuje, že přátelsky vystupující Jafari mluví dobře německy, hraje fotbal za bavorský klub, má přítelkyni a chce se v zemi usadit, tak proč by měl být odsunut?! „To si zřejmě pomyslel i duchovní v Immenstadtu, a když loni v květnu mladík stanul před jejich dveřmi ve strachu z vypovězení, poskytl mu onen azyl,“ píše pasovský deník. Gampert k tomu řekl, že tak chtěli dát žadateli o azyl možnost podnikat právní kroky. „Náš azyl je možnost poprosit stát, aby se ještě jednou na tu kterou osobu podíval, že v její věci bylo přehlédnuto něco, co mohlo vést doufejme k jinému rozhodnutí,“ uvedl.

Úřední soud v Sonthofenu řízení s oběma zastavil. Soudkyně Brigitte Gramatte-Dresseová poukázala na chybějící zákonné úpravy kolem církevního azylu, který je tradicí. Bylo by třeba zkoumat jeho přiměřenost v jednotlivých případech, tedy vážit přednosti práv. V projednávané události je přesvědčena, že jednání duchovního i běžence bylo trestné, i když nepatrně zaviněné. Proto řízení zastavila. Gampert ale musí zaplatit peněžitý trest 3000 eur a jeho chráněnec odpracovat 80 hodin obecně prospěšných prací. Může se (zatím) volně pohybovat. „Přeji si jen, abych brzy mohl začít normálně žít,“ řekl Jafari. Dokončil školu, od září se učí prodavačem v obchodním domě s nábytkem – a chce se oženit. „Až budeme mít všechny papíry, nejraději bychom šli rovnou na matriku,“ řekla jeho dívka.

Evangelicko-luteránská církev v Bavorsku má radost z toho, jak věc dopadla, ale byli by rádi, kdyby padlo nějaké zásadní rozhodnutí o církevním azylu, řekl vrchní rada církve Michael Martin.