Před svými provozovnami označenými červeným srdcem ve výkladu v pátek rozdají lidem přes tisíc růží. „Chceme tak našim zákazníkům, jak domácím, tak hostům, poděkovat za jejich věrnost – reagují s neuvěřitelným porozuměním na opatření během pandémie a super dodržují nošení roušek i další opatření. Novým klientům pak ukážeme, že se nakupování ve Zwieselu vždycky vyplatí,“ říká v PNP iniciátor Jürgen Steyer. Leckde připravují k tomuto datu i další zvláštní nabídky.

Návrat maďarských sklářů

Po 31 letech se do Bavorska vracejí díla maďarských sklářů. V Muzeu skla ve Frauenau bude od soboty 27. června do 8. listopadu výstava 44 tvůrců tří generací. Navazuje tak na historickou prezentaci 15 sklářů z této země, kteří tu vystavovali v květnu 1989 jako poslové pádu železné opony, kterou pootevřeli právě v Maďarsku, píše PNP. Vlastní sekci budou mít účastníci tehdejší premiéry Zoltán Bohus (1941-2017) a Mária Lugossy (1950-2012), další sál bude patřit minulosti zastoupené hlavně Betty Heldrichovou (1869-1958), rodačkou ze Zwieselu. Na snímku Deníku/PNP/Bauera je "Skew" (2019) Pétera Borkovicse.

Znovu otevírají bordely

Od 1. července mohou v Německu zase otevřít erotické služby, píše PNP. Zavřeny byly od 15. března a provozovatelům i prostitutkám začaly těžké časy. Za jakých podmínek se nyní provoz vrací, podniky do úterka nevěděly, majitelé jen doufají na „přiměřenost“ - roušky nemají v „puffu“ co dělat, jak říká třeba Hans Peter Lehr, šéf "Hot Lady" v Obernbergu. Jeho dámy jsou pryč, většina v cizině. On si lokál pronajal, musel platit nájem, ale příjem neměl žádný, dostal jen tisíc eur okamžité pomoci. Všude teď doufají v probuzení „nadržených“ zákazníků…

Segwaye už nevyrábí?

Americký výrobce elektronických dvoukolek, tzv. segwayů, sdělil, že v polovině července zastaví produkci, píší OÖN. Hornorakouští podnikatelé, kteří tato vozítka nabízejí, tímto krokem prý nejsou zneklidněni, segwaye podle Borise Greinera ze Steyru budou jezdit ještě dlouho. Provozuje jich 45 a říká, že žádný další nepotřebuje. Judy Cai, prezidentka společnosti Segway PT, uvedla, že prvních deset let se jejich přístroje vyvinuly v efektivní prostředek přepravy osob, ale loni už dělaly jen necelých 1,5 procenta obratu firmy.

„Segwaye jsou zkrátka příliš dobré, vydrží věčně,“ míní Peter Wänke, který půjčuje v Linci 25 vozítek. Je přesvědčen, že „pojedou“ ještě léta, možná desetiletí. Ohrozit by je ale mohla cena, kolem 8000 eur za kus. E-koloběžky jsou daleko levnější…

„Woodstock“ na webu

Zdroj: Deník/PNP

„Woodstock dechovek“, tradiční přehlídka dechových hudeb v Horních Rakousích, letos kvůli koronavirovým omezením nebude v Arco-Areně v Ortu, ale „na scéně“ WWW, informují OÖN, které festival zaštiťují. Na www.woodstockderblasmusik.at, přes facebook nebo na instagramu bude v sobotu 17. června od 17 hodin hrát šest kapel „v barvě a Full-HD“, jak ujišťuje organizátor Simon Ertl. Online budou publikovány i noty. Už v pátek o půlnoci zmíněné adresy uvedou novou festivalovou hymnu „Po čtyři dny“ skladatele a zpěváka Erika Papilayi. Informace na www.woodstockderblasmusik.at. Foto: Deník/OÖN/Klaus Mittermayr

Přenosné stromy na náměstí

Městská rada ve čtvrtek rozhodla, že linecké Hlavní náměstí ozelení v létě třicet stromů v dřevěných nádobách, píší OÖN. Bude to stát asi 100 000 eur. Čtyři lípy vysoké osm až deset metrů budou stát uprostřed plochy, 18 na západní straně a osm na východě. Dodá je zahradnická firma Kriegergut z Pergu. Radní pro životní prostředí Eva Schobesbergerová zdůrazňuje, že je to jen první krok. „Důležitým cílem musí být trvalé ozelenění náměstí a osázení dalších míst města,“ říká.

Vláda darovala platy

Ministři a státní sekretáři rakouské vlády splnili dubnový slib a darovali své odměny za jeden měsíc na znamení soudržnosti v čase koronakrize, napsaly OÖN. Doplňují, že ministři berou měsíčně hrubého asi 17 800 eur, sekretáři přes 16 000, vicekancléř 19 600, kancléř 22 300. Tyto částky byly poukázány vybraným organizacím, „které měly podíl na úspěšném zvládnutí krize“. Rozhodnout o adresátovi mohli donátoři sami. V případě kancléře Kurze to byla sekce Amstetten organizace Lebenshilfe. Tři Zelení ve vládě se spojili a zadotovali Hemayat, centrum péče o traumatizované lidi. Dětská nemocnice Sv. Anny dostala jeden a půl platu – celý od ministra zdravotnictví Rudolfa Anschobera a půlku od ministra školství Heinze Faßmanna, který připsal druhou polovinu evangelické církevní obci v Perchtoldsdorfu. Slovo dodržela i státní sekretářka ministerstva kultury, která už ve funkci není, Ulrike Lunacková (Zelení), která svým měsíčním platem podpořila nadaci pomoci umělcům.

Důchody neporostou?

Po mnohaletém zvyšování starobních důchodů by letos mohly na západě země růst zastavit, píše PNP. Na východě pak to vypadá na minimální vylepšení o 0,7 procenta. Říká to předseda představenstva Německých sociálních pojišťoven Alexander Gunkel. Naposledy se to stalo v roce 2010, rok po finanční krizi. Také letos od července dostanou penzisté na východě o 4,2, na západě o 3,45 procenta víc. Letošní deficit pojištění Gunkel odhaduje na 4,3 miliardy eur. V nadcházejících letech se pravděpodobně zvýší odvody sociálního pojištění.