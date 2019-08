Je mu 546 let. „První použitelné jeho letokruhy lze datovat rokem 1474,“ říká Alfredo Di Filippo z italského týmu vědců, který stáří těchto stromů v Evropě mapuje. Tím je nově objevený „metuzalém“ o 20 let starší než dosud známý senior buků v Alpách. I ten „bydlí“ v centrálním pohoří.

Nový rekordman není žádným obrem – ve výši hrudníku člověka má průměr 73 centimetrů a vysoký při poškozené koruně není ani dvacet metrů. „Stáří stromu je zjišťováno vrtem do jádra – do kmenu je vyvrtán malý otvor a získaný štěp je po vědecké analýze zase vsunut zpátky. „To stromu neškodí, stejně jako díry, které do něj vyklepají třeba datlové,“ říká mluvčí parku Franz Sieghartsleitner.

Okres milionářů

V okrese Starnberg připadá na 10 000 obyvatel 19,2 milionáře, sdělil bavorský úřad pro statistiku v pátek ve Fürthu. Následují okres Mnichov (11,2), město Memmingen (10,3), okres Miesbach (8,3) a město Mnichov (7,8). V zemském průměru je na 10 000 obyvatel 3,8 osob s milionovými příjmy – přesně 4858, sedm setin procenta daňových poplatníků. Odvedli ale 8,6 procenta ze všech daní z příjmu. Čísla jsou z roku 2015, během kterého přibylo to v této kategorii 603 osob. Čerstvější údaje nejsou k dispozici.

„Ajťáka“ každé škole?

Frakce SPD v bavorském sněmu požaduje, aby každá škola v zemi měla profesionálního opatrovatele informačních technologií, napsala PNP. „Dnes zařazení učitelé to nemohou zastat, už kvůli ekletantnímu nedostatku pedagogického personálu v Bavorsku,“ řekl předseda klubu Horst Arnold. Podle něho musí být zajištěno, že digitalizace bude profesionálně řízena a její problémy budou moci být rychle odstraňovány. Ministr školství Michael Piazolo se podle sociálních demokratů musí dále postarat o to, aby všechny školy ve všech bavorských regionech dostaly stejný digitální standard a stejnou infrastrukturu.