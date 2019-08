Jak náš web opakovaně uvedl, stíhaný nebezpečně předjížděl na B12 u Freyungu a ohrozil protijedoucí autobus. Podle informací pasovského deníku český řidič je od léta nejprve doma ve vydávací vazbě, pak v Bavorsku. „Nyní běží lhůta k vyjádřením, prodloužená kvůli nutnosti překládání. Pokud obžalobu přijme okresní soud, zahájí proces. Pokud se s názorem na kvalifikaci neztotožní, věc možná projedná úřední soud,“ uvádí list.

Na snímku je posuzovaný manévr. Foto Deník/PNP - Screenshot Facebook/Rostislav Kotinek Křenek

Množí se jim orli

V Rakousku pozorovali letos na jaře 22 hnízdících párů orlů královských, o tři víc než loni, informují OÖN ze zprávy BirdLife. 17 dvojic bylo v Dolních Rakousích, v Burgenlandsku jich je stabilně pět. Vyklubalo se jim ale jen 29 mláďat. Rodné revíry opustila v minulých dnech. Ještě před 20 lety byli tito majestátní dravci pokládáni v Rakousku za vyhynulé. Momentálně jsou prý podle Christine Naglové z BirdLifu „před branami“ i Horních Rakous, což má být nejzápadnější místo jejich výskytu na světě.

Do hospody pro hotovost?

Rakouský svaz obcí a Mastercard chtějí, aby obchodníci a hospodští i v malých obcích nahradili chybějící bankomaty, píší OÖN. Svaz chce o výhodnosti bankovního servisu přesvědčit starosty 2085 obcí, odborné sekce Hospodářské komory k tomu chtějí získat své členy.

„Kdo v místě nakupuje nebo konzumuje v hospodě, která akceptuje bezhotovostní platby, má mít možnost na svou platební kartu si v provozovně vyzvednout i hotovost do 200 eur,“ uvádí deník. „Dokonce při nákupu balíčku žvýkaček bude dodatečné vyzvednutí peněz fungovat,“ ujišťuje prezident svazu Alfred Riedl. Výhodou pro zákazníka bude, že nemusí pro hotovost jezdit do nejbližší banky, hostinským a obchodníkům přinese servis „frekvenci navíc“. Mastercard doufá, že díky této iniciativě bude moci počet těchto cash-bank stanovišť do konce roku rozšířit o tisíc na celkem až 4000.

Provoz jednoho bankomatu stojí kolem 7500 eur ročně. To se vyplatí teprve až od asi 30 000 výběrů, uvedli zástupci banky. Kde se jim provoz přístroje nevyplatil, sahaly obce do své kapsy, pokud chtěly zabránit demontáži automatu. Pokud v místě bylo méně než 2000 výběrů, bylo to až 45 centů „příplatku“ na transakci. „Připlácet z peněz daňových poplatníků za to, že bankomat nebude demontován, ale není úkolem obce,“ řekl Riedl, který doufá, že s rozjetím nového hotovostního servisu těchto dotací nebude třeba.

Nebojte se postižených

Johannes Kopf, předseda představenstva servisu trhu práce v Rakousku, apeluje na podniky, aby přijímali víc postižených, píší OÖN. Firmy jsou ze zákona povinny zaměstnat na každých 25 pracovníků jednoho alespoň z 50 procent postiženého. Pokud to neučiní, musejí na každé neobsazené místo odvádět měsíčně 262 eur. U firem nad 100 zaměstnanců je taxa 368, nad 400 lidí 391 eur. Takto získané prostředky jsou účelově vázány pro profesní integraci postižených. Podle Kopfa aktuálně odvádí tyto vyrovnávací taxy kolem 11 000 firem. V Rakousku je postižených 1,7 milionu, z nichž 110 700 má zmíněný zvýhodňující status. Loni z nich bylo zaměstnáno jen 56,2 procenta, zatím co kvóta zaměstnanosti celkového obyvatelstva byla 69 procent.

Krátkodobě parkovat zdarma

Na všech parkovištích v Grafenau bude od 1. října možné krátkodobé stání zdarma, informuje PNP. Parkovací automaty budou vybaveny takzvaným „rohlíkovým knoflíkem“, který zdarma vydá povolení k parkování na půl hodiny, tedy třeba k rychlému nákupu pečiva. Tato funkce už funguje například na náměstí, teď má být rozšířena v celém městě. Je naprogramována u všech přístrojů, které budou od podzimu osazeny. Do konce září bude vyměněno všech šestnáct automatů v Grafenau.