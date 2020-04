V Horních Rakousích evidovali 1760 nemocných (119 na 100 000 obyvatel a 14 mrtvých), v Dolních Rakousích 1733 (103 – 28), v Tyrolsku 2520 (334 – 18). Při českých hranicích bylo v okrese Rohrbach 118 nakažených, v Urfahru-venkov 238, ve Freistadtu 92.

Paušály i pro práci z domova

Rakouská Národní rada rozhodla, že mohou zaměstnanci dál pobírat paušální příplatky za dojíždění, i když pracují z domova, píší OÖN. Proč jen oni a ne všichni, vysvětlil lidovec August Wöginger tak, že v takovýchto časech je hlavně důležité „nikomu nic nebrat“. Příplatky a příspěvky poskytované během koronakrize jsou nadále nezdanitelné, v případě pracovníků potřebných k udržení systému až do 3000 eur.

Čerpací stanice v Rakousku prodávají momentálně až o 90 procent méně superu a o 40-50 procent méně nafty. U té je pokles menší hlavně díky nákladní dopravě. Pumpy se snaží šetřit zkrácením provozní doby ze 16-24 hodin na 7-19 hodin denně. Zastaven byl i jejich gastroobchod.

Zákaz jízdy kamionů o víkendech v Rakousku by podle návrhu, který má v pátek projednat Národní rada, mohl být v budoucnu jednorázově zrušen výnosem ministerstva pro infrastrukturu. Pokud by změna měla trvat déle než půl roku, bylo by třeba přijmout nový zákon. Pro české uši poněkud kuriózní je návrh povolení chůze i na vozovkách určených pro motorovou dopravu. Má to umožnit chodcům dodržení předepsaných bezpečnostních vzdáleností mezi sebou na silně frekventovaných cestách s úzkými chodníky.

Šéfové budou vařit

Špičkový kuchař Rudi Grabner (na snímku) z Holzpoldlu prý nemá rád sedět a nic nedělat, píší OÖN. Proto spustil na facebooku iniciativu k dobru záchranných složek. Přihlásilo se mu přes sto kolegů z Lince a okolí, ale tolik jich zdaleka nemohl potřebovat. Společně s kuchaři z pěti lineckých restaurací budou o velikonočním týdnu vařit zdarma denně 250 obědů pro pracovníky Červeného kříže a hasiče. Dodávkou surovin je podpořili četní výrobci jako řeznictví Riepl nebo „knedlíkárna“ v Hinterstoderu. Šest šéfkuchařů vždy s jedním kolegou z dané restaurace budou vařit v kuchyních svých podniků a produkty zabalí do speciálních transportních boxů. Ty si u dveří restaurací vyzvednou pracovníci Červeného kříže, kteří budou jídla dál distribuovat.

„Co budou podávat, ještě není přesně určeno,“ píší OÖN. Jídelníček je postaven, ale ještě bude zpřesňován. Grabner má prý radost z toho, že se zase bude moci ohánět vařečkou „v rozumné kuchyni“, jak řekl – vařit jen doma je tak nějak nudné… Nadšený je i reakcí kolegů.

Foto: Deník/OÖN/Volker Weihbold

Odpolední zprávy

Ve čtvrek v poledne bylo v Rakousku úředně potvrzeno 10 923 infekcí a 1749 uzdravených, z toho 546 v Tyrolsku, 371 v Horních Rakousích a 298 v Dolních Rakousích. V nemocnicích leželo 1057 pacientů s Covid-19, z toho 227 na intenzivkách. Horní Rakousy měly 1790 nemocných (120 na 100 000 obyvatel) a 14 mrtvých, Dolní Rakousy 1740 (28 – 104) a Tyrolsko 2540 (28 – 337). Zemřelo celkem 158 osob.

V Německu bylo v 10 hodin 73 522 nemocných, 2910 uzdravených a 872 zemřelých. V Bavorsku to bylo 19 153 pacientů (146 na 100 000 obyvatel) a 43 mrtvých. Město Mnichov hlásilo 2881 případů (za den plus 212) a šest obětí, Dolní Bavorsko 1856 a 43 zemřelých. Čísla od českých hranic: Pasov 173 (nových 37) a tři mrtví, Freyung 93 (3) a dvě oběti, Deggendorf 137 (10) a čtyři mrtví.