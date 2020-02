Nanajec Donkan z kmene žijícího na Amuru přijel z Ruska před několika dny. Jeho práce byly vystaveny do 2. února v etnografickém muzeu v Petrohradě. Pod názvem „Z vody přicházející“ tam prezentoval obří plachtu, deset kaftanů každý o šíři dvou metrů a dvacet šatů, vše zhotovené z rybí kůže, popisuje pasovský deník. Expozici doplňovaly dřevořezby. Část těchto předmětů chce Donkan vystavovat od března ve Viechtachu, kde si pronajal dům v Billergasse 8 jako ateliér a muzeum. Muzeum v městečku už před časem provozoval s Mareile Onoderaovou, která se už ale vrátila do Japonska.

Snímek je z výstavy v Petrohradě. Foto Deník/repro PNP/Andrea Altmannová

Psi čenichají kůrovce

V lesním kempu u Traunkirchenu absolvovalo zkoušky prvních šest psů cvičených na vyčenichávání feromonů produkovaných kůrovcem, píší OÖN. „Dobře vycvičený pes cítí i vajíčka a larvy, každá rasa se ale k tomu nehodí – nejlepší jsou lovicí plemena a ovčáci,“ říká vedoucí kursu Ute Hoyer-Tomiczeková z rakouského centra výzkumu lesa ve Vídni.

Původně cvičila psy na vyhledávání asijských škůdců, kteří jsou zavlékáni do Evropy v dřevu obalů, ale teď budou její frekventanti nasazováni i do lesů. Mají napadené dřevo odhalovat už před rozvinutím škod. Jejich příprava trvá asi dva týdny, pak potřebují ještě rok nebo dva praxe, aby dosáhli plné výkonnosti. V Traunkirchenu mají tyto kursy pořádat trvale.

Koně už jsou pryč

Zbývajících devět koní bylo z vojenské akademie ve Vídeňském Novém Městě přemístěno do tréninkového střediska španělské jezdecké školy v Heldenbergu, kde budou opatrováni, než je prodají, píší OÖN a dodávají, že jejich opatření pro plán bývalého ministra vnitra Herberta Kickla vybudovat jízdní policii přišlo stát na 116 100 eur.

Hledá se poustevník

„Nevšední místo pro ,bytelného´ křesťana v Saalfeldenu v Pinzgau je volné,“ píše linecký Volksblatt. Hledán je totiž poustevník pro více než 350 let starou „samotku“. Tři roky obýval od jara do podzimu kobku na patě kamenného moře Belgičan Stan Vanuytrecht, ale ze zdravotních důvodů a kvůli šanci stát se knězem už se nevrátí. Faře v Saalfeldenu to oznámil děkovným dopisem.

Jezdí pod vlivem

Rakouská policie loni stíhala 4364 řidičů přistižených při jízdě pod vlivem drog, píše Volksblatt. V roce 2015 bylo takových „jen“ 1068, předloni 3011. Nejvíc hříšníků bylo loni ve Vídni – 1623, následovaly Dolní Rakousy 1020 a Horní Rakousy 899. Za první pololetí tito řidiči způsobili 43 nehody se zraněním 56 osob, dva lidé přišli o život. Čísla za druhé pololetí ministerstvo ještě nemá.

Jubilejní bavoráček

Od roku 1973, kdy začala výroba, sjel z pásu továrny BMW v Dingolfingu jedenáctimiliontý vůz, píše PNP. Byl jím pětkový „bavorák“ sedmé generace. Při oslavě ho doprovodil předchůdce, historický BMW 520 i druhé generace, který k fototermínu v automobilce přistavil jeden ze zaměstnanců. Tento typ zlomil v Dingolfingu v roce 1983 hranici jednoho milionu, dodává PNP. Foto Deník/repro PNP/bmw

Odvolání řidič stáhl

Rozsudek nad českým řidičem nákladního automobilu, který začátkem roku 2019 riskantním předjížděcím manévrem na B12 u Freyungu ohrozil protijedoucí autobus a při jízdě ho nafilmoval další šofér, je pravomocný. Muž byl původně obviněn z pokusu vraždy, ale úřední soud v Pasově čin 12. prosince překvalifikoval na úmyslné ohrožení silničního provozu a uložil mu dva roky a tři měsíce odnětí svobody. Podle soudního znalce mohli být na místě i mrtví, kdyby řidič autobusu a předjížděného vozidla nereagovali tak duchapřítomně. Obžalovaný se proti rozsudku odvolal, ale nakonec své podání stáhl, píše PNP. U události náš web exkluzívně informoval. Trest pro řidiče, který seděl devět měsíců ve vazbě, je nepodmíněný, navíc má čtyřletý zákaz řízení.