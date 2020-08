Možná až roční zdržení může mít stavba tunelu Pohůrka na trase vznikající D3 u Českých Budějovic. Na vině jsou nestabilní poměry ve vrstvách zeminy, kam má být tunel uložen a navíc i agresivní spodní voda. Aktuálně se podle Jana Studeckého, mluvčího Ředitelství silnic a dálnic České republiky, připravuje realizační dokumentace stavby, která má přesně stanovit, jak budou řešeny nově objevené problémy.

Už nyní je však jisté, že zdržení bude nejméně v řádu mnoha měsíců, možná až rok a navýší se také náklady. Sto milionů korun má stát jen změna technologie stavby. Další peníze navíc si vyžádají dodatečné zemní práce. Investor ve spolupráci s dodavatelem a projektanty musí totiž vyřešit dvě otázky, které se objevily ve chvíli, kdy se u Českých Budějovic kvůli budoucímu tunelu bagry důkladně zakously do země.

Dodatečné opěrné zdi, betonové piloty jako jejich spolehlivá základna a širší zářez do země, to má uchránit vznikající tunel Pohůrka na trase dálnice D3 u Českých Budějovic před rizikem sesuvů půdy. Podle Jana Rýdla, tiskového mluvčího Ředitelství silnic a dálnic České republiky (ŘSD) si změnu projektu vyžádal dodatečný odborný posudek. Ten si ŘSD nechalo vypracovat ve chvíli, kdy se riziko možného sesuvu půdy objevilo.

Bylo to ale až při stavbě, takže předem investor s tímto problémem nepočítal. Podle Jana Rýdla však nejsou podobné změny projektu při stavbě až tak výjimečnou věcí, protože předběžné geotechnologické průzkumy nedokáží všechna rizika stavby odhalit.

Tunel Pohůrka se nerazí, ale vzniká metodou, kdy se odtěží zemina a následně se železobetonový tubus zahrne. Kvůli stabilitě zemních vrstev také bude rozšířen zářez v terénu, aby tlak na spodní vrstvy byl nižší. Vícenáklady na dodatečné práce jsou aktuálně odhadnuté na 15 milionů korun. Není to ale jediný problém, který se u Pohůrky řešil. Další vynucená úprava projektu by si mohla vyžádat zhruba sto milionů korun.

Spodní voda

Týká se tubusu tunelu. „Původně zvolená technologie stavby se jeví jako potenciálně riziková,“ říká Jan Rýdl a dodává, že se měly nejprve betonovat stěny a strop tunelu a až následně podlaha. Kvůli agresivní spodní vodě, ale existuje obava, že by ve chvíli napojování stěn a podlahy nebo později došlo k narušení stavby. Proto se do zářezu budou postupně vkládat celé kompletně dokončené části tunelu.

„Prostředí je velmi složité. Pohybujeme se v úrovni pod potokem, jsme v nejnižším bodě dálnice D3 vůbec, vody se stékají do této oblasti, odvádíme vody z Dobrovodského potoka gravitačně štolou, navíc musíme dbát na to, abychom celý vodní režim v daném území nenarušili,“ uvedl k situaci v lokalitě v květnu pro média šéf ŘSD Radek Mátl.

Zdržení

„Stavíme na sto let,“ upozorňuje Jan Rýdl na to, že je lepší stavbu pozastavit a případně upravit technologii, než čelit škodám na hotovém díle a nutnosti předělávek. Vedle navýšení ceny ale přinesou změny i zdržení. Hovoří se o tom, že by mohlo být roční. Stavební stroje totiž několik měsíců musely stát.

Podle Jana Rýdla se aktuálně neřeší případné penále nebo jiné postihy pro projekční společnosti. „Teď se řeší samotná stavba,“ uvedl k tomu Jan Rýdl pro server Zdopravy.cz. „Přesnější harmonogram i navýšení rozpočtu budou známé až z realizační dokumentace stavby,“ dodal Jan Rýdl k dokumentu, na kterém se nyní pracuje.

První projekt dálnice kolem Českých Budějovic přitom počítal s tím, že přes Dobrovodský potok povede estakáda a kolem Pohůrky jen zářez v terénu. Pro územní řízení se ale projekt změnil. Tunel Pohůrka má měřit 999,5 metrů. Celkem 7,2 kilometrů dlouhý úsek D3, jehož je tunel součástí, se začal stavět loni v dubnu, hotový bude nejspíše v roce 2023.

Obavy, že mohou podobné problémy vzniknout i na trase chystané středočeské části D3, neskrývá iniciativa Alternativa středočeské D3. Ta dlouhodobě kritizuje zvolenou trasu jako stavebně zbytečně komplikovanou. Stát i Středočeský kraj ale vybranou trasu hájí jako vhodnou.

Dálnice u Českých Budějovic by měla být dána do provozu v roce 2023. Při zahajování stavby však politici mluvili o tom, že to bude už v roce 2022. Aktuálně se staví D3 v úseku od Úsilného do Třebonína. Dálniční obchvat Českých Budějovic bude měřit dvacet kilometrů. Skládá se z úseku Úsilné – Hodějovice (délka 7,2 km a původně předpokládaná cena 5,3 miliardy korun bez DPH), jehož součástí bude i bezmála kilometrový tunel a úseku Hodějovice – Třebonín (délka 12,5 km a předpokládaná cena 5,8 miliardy korun bez DPH).