Zakladatel výstavy, sochař Michal Trpák, chce po loňské projekci na Temelín oživit dalšího amorfního tvora. Na náměstí Přemysla Otakara II. uvidíte v den vernisáže 5. června v 15 h prostřednictvím robota zapůjčeného z firmy ABB performanci – ukázku 3D tisku monumentálního nápisu BUDĚJCE.

Ten bude provázet letošní ročník. Michal Trpák si s myšlenkou na 3D tisk totiž hraje už několik let. „Zajímá mě využití 3D tisku pro výtvarné účely, případně i pro tisk organické architektury,“ říká. Jeho snem je prý vytisknout si jednou celý dům.

3D tisk betonu je celosvětově zatím ve vývoji a je to poměrně ojedinělá věc. U nás se jedná o první veřejný projekt, který použije technologii 3D tisku k umění. Michal Trpák si pozval na květen do města celý mezinárodní tým, který zahrnoval i indického architekta, aby se na tiskařském sympoziu zabývali výzkumem 3D tisku. „Zkoušeli jsme různé materiály a postupy,“ vypráví. Co natiskli, uvidíte až do září třeba v Černé v Pošumaví, v Českých Budějovicích na městské pláži u Vltavy na Sokolském ostrově a na Pražské třídě.

Moderní technologie a umění podle Michala Trpáka k sobě patří. „Robot je pro nás nástroj. Dřív používali majzlík a dláto, potom uhlovou brusku, teď je to robot. Pořád je za dílem člověk, který vloží svou invenci a kreativitu a robot udělá to, co mu autor zadá,“ vysvětluje.

Kromě 3D tisku uvidíte např. instalaci z rabicové sítě Veroniky Psotkové v Krajinské ulici, graffiti na pláži na Lipně Jakuba Štarka, kamennou sochu Srpek měsíce Václava Fialy. Vystavuje i již zmíněný indický architekt Ashish Mohite a slovenská umělkyně Lucia Cyprianová. Celkem uvidíte díla 23 výtvarníků.

Nově se umění objeví také v Bechyni a v Hluboké u Borovan. Letos tedy najdete sochařské objekty v 9 městech.

Součásti akce bude také autorská výstava obrazů Vladimíra Franze v Galerii Mariánská, která začíná 27. června. „Bude to cyklus monumentálních velkých obrazů na téma jižní Čechy,“ nastiňuje Michal Trpák.

Ve městech České Budějovice, Bechyně, Černá v Pošumaví, Hluboká nad Vltavou, Hluboká u Borovan, Lipno nad Vltavou, Týn nad Vltavou a Veselí nad Lužnicí do konce září uvidíte celkem 38 instalací 23 výtvarníků.