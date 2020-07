Od úterního do středečního večera vyšetřily laboratoře v regionu 65 suspektních vzorků a 66 vzorků od samoplátců. Pozitivní byly dva. „Jednalo se o muže z Českobudějovicka, který se nakazil kontaktem s pozitivní osobou v pražském klubu, a ženu ukrajinské národnosti, povinně testovanou po příjezdu do České republiky. Oběma byla nařízena domácí izolace. Zmíněná žena ji stráví na Strakonicku,“ uvedla ředitelka Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová.

Ze stávajících 32 aktivních případů COVID-19 na jihu Čech je jich aktuálně evidováno čtrnáct na Jindřichohradecku, po čtyřech na Prachaticku, Táborsku a Českobudějovicku, po třech na Písecku a Strakonicku. Českokrumlovsko stále hlásí aktuální nulu. V porovnání s ostatními kraji z hlediska relativního výskytu COVID-19, tedy v počtu pozitivních případů, přepočtených na 100 tisíc obyvatel regionu, si přes rostoucí počet onemocnění jižní Čechy nadále udržují s 35,87 nemocnými na 100 tisíc obyvatel (k středeční 18. hodině) i nadále pozici regionu s nejnižším výskytem COVID-19 v ČR. Například v hlavním městě Praze dosáhl ke stejnému datu tento ukazatel 218 pozitivních na sto tisíc a v Moravskoslezském kraji 349 pozitivních na sto tisíc.

„Pro podezření na onemocnění COVID-19 bylo na jihu Čech dosud indikováno k vyšetření celkem 19 586 osob. V povinné karanténě se k středeční 18. hodině nacházelo 32 Jihočechů. Počet vyšetřených samoplátců se v regionu ve středu zvýšil o 66 na celkových 4 547,“ konstatovala epidemioložka jihočeské KHS Jitka Luňáčková.

V jižních Čechách se v současné době mohou samoplátci nechat testovat v odběrových místech všech jihočeských nemocnic s výjimkou českobudějovické. V krajském městě najdou odběrové místo v laboratořích Synlab v ulici U Tří lvů. Laboratoř Next clinics zajišťuje odběry pro samoplátce pouze po předchozím objednání na telefonní lince 385 524 217.

Podle verifikovaných dat KHS bylo ve středu večer na jihu Čech pozitivních od začátku epidemie 122 žen a 109 mužů. Z celkových 231 dosud potvrzených případů je 47 z Českobudějovicka, 45 z Prachaticka, 44 ze Strakonicka, 32 z Jindřichohradecka, 24 z Táborska, 23 z Českokrumlovska a 16 z Písecka. Mezi pozitivně testovanými v kraji je kumulativně patnáct dětí ve věku do 14 let. Třiadvacet nemocných je v kategorii od 15 do 24 let, dvaačtyřicet v kategorii od 25 až 34 let, osmatřicet v kategorii od 35 do 44 let, šestatřicet v kategorii od 45 do 54 let a pětatřicet v kategorii od 55 do 64 let. Celkem 42 nemocných patří do nejohroženější věkové skupiny 65+.

Zdroj: KHS Jihočeského kraje